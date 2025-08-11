Jaldo: “Este programa beneficia al deporte y a la sociedad”

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Fundación River Plate y del banco BBVA, en el marco del lanzamiento en Tucumán del programa Escuela de Formadores, que ambas instituciones impulsan desde 2017 con el objetivo de capacitar a líderes sociales y deportivos de clubes de barrio y organizaciones sociales.

Acompañaron al Primer Mandatario el ministro de Economía, Daniel Abad; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; y el secretario de Deportes, Diego Erroz.

El vicepresidente de la Fundación River Plate, Sebastián Pérez Escobar, explicó: “Este es el quinto año que lo hacemos junto con BBVA. La verdad que es un caso de éxito entre lo público y lo privado, que pueden convivir”.

“El programa busca formar a los educadores, para que ellos después transmitan los conocimientos a los chicos”.

La propuesta incluye talleres pedagógicos, metodológicos y de planificación financiera. “Hay muchos clubes de barrio cuyos directivos no tienen formación en este aspecto. Nosotros tratamos de ayudar a ellos para formarlos y que puedan llevar adelante el proyecto”, agregó Pérez Escobar.

Por su parte, Camila Staffora, principal mánager de negocios responsable del BBVA, sostuvo: “Desde BBVA dictamos un taller de educación financiera con el objetivo de brindar herramientas que les permitan mejorar las finanzas de sus clubes y organizaciones”. También remarcó la experiencia federal del programa: “Esta es la quinta edición. Años anteriores hemos estado presentes en Jujuy, Salta y Ushuaia”.

“Vemos que hay una necesidad muy grande de formación y que las personas que están al frente de la educación de tantos niños tienen ganas de seguir capacitándose”, afirmó.

También participaron del encuentro Giuliano Baruzzo, director de metodología de la Fundación River Plate; Geraldine Giroud, gerente de sucursal Tucumán Centro del BBVA; y Andrea Azaretzky, principal mánager de comunicación externa y prensa.

En la oportunidad, Erroz informó que la capacitación se desarrolló durante dos jornadas en el Complejo Belgrano: “Se formó a entrenadores y formadores que están frente a los chicos y a los clubes, con la participación de más de 300 inscriptos. El Gobierno provincial, una organización y un privado se pusieron a trabajar juntos para fortalecer el deporte y las instituciones tucumanas”, expresó.

Finalmente, el funcionario transmitió el mensaje del gobernador: “Agradeció a la Fundación River y al banco por pensar en Tucumán y por poner en marcha este programa en articulación con el Gobierno. También pidió que trabajemos en conjunto para el beneficio de los tucumanos, no solo en el deporte, sino también en los demás ámbitos sociales que la provincia necesita”.