Jaldo: “Estamos hablando del aeropuerto que los tucumanos nos merecemos”

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó este martes la relevancia del proyecto de remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, cuya licitación ingresó en la etapa final con la apertura de sobres económicos.

“El sobre de la oferta de la remodelación a nuevo del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo es una obra de más de 50 millones de dólares y hoy se están abriendo las propuestas y seguramente que en la semana que viene se va a adjudicar esa obra. Estamos hablando de un aeropuerto nuevo. He tenido la posibilidad de ver los planos y la verdad que es un aeropuerto que realmente los tucumanos nos merecemos”, afirmó el mandatario provincial.

Conectividad internacional

El gobernador resaltó además que la obra se complementa con la llegada de nuevas aerolíneas: “Si a esto le sumamos los vuelos de cabotaje que tenemos y sumamos que empieza a volar la empresa Copa a Panamá y de Panamá al mundo, empieza a volar Latam de Latam a Lima, Perú y al mundo. Fíjense en lo que estamos evolucionando en la provincia de Tucumán”.

En ese sentido, agregó: “Para que venga Copa, una de las empresas de aeronavegación más importantes del mundo, tiene que estar viendo algo en Tucumán. Y para que vuelva Latam, porque ya estuvo y dejó de operar por problemas no de la empresa sino de quienes gobernaban. Hoy Latam vuelve a Tucumán, o sea que desde afuera nos están empezando a mirar de nuevo y esto es lo importante”.

La inversión estimada en U$D 50 millones permitirá modernizar completamente la terminal de pasajeros, ampliar espacios de embarque, sumar mangas y servicios, y dotar a Tucumán de un aeropuerto a la altura de los estándares internacionales.

El proyecto se suma a la política de infraestructura estratégica impulsada por el gobierno provincial, que busca mejorar la conectividad, el turismo y el desarrollo económico en un contexto de creciente inserción global.