Jaldo estableció una prórroga en los plazos de Rentas

El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso una extensión en los plazos de pago para contribuyentes con deudas ante la Dirección General de Rentas, con el objetivo de evitar embargos en cuentas corrientes y dar un respiro financiero al sector privado.

La medida, establecida por el Decreto N° 2.255/3, fue anunciada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, junto al presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales.

Cambios clave en el procedimiento

Abad explicó que antes los apoderados fiscales podían embargar de inmediato las cuentas de los contribuyentes con deudas. Ahora, se notificará previamente y se otorgarán cinco días hábiles adicionales para regularizar la situación.

“El embargo de una cuenta corriente afecta el giro comercial de la empresa. Si hay cheques diferidos o pagos inmediatos, como sueldos o servicios, un embargo genera un perjuicio muy grande”, remarcó.

El titular de Economía señaló que esta disposición responde a un pedido de la FET en el marco de la crisis económica nacional. Destacó que la Provincia destina $40.000 millones anuales —unos USD 40 millones— en reducciones de alícuotas, exenciones y beneficios impositivos para producción, actividad primaria, servicios e industrias.

“Gobernar es crear trabajo y garantizar que el Estado preste los servicios básicos como corresponde. Eso tratamos de hacer todos los días”, afirmó Abad.

Pedido del sector privado

Viñuales explicó que la propuesta surgió en la Comisión de Impuestos de la FET, tras el planteo de cámaras comerciales, empresariales e industriales.

“En este contexto de recesión, un embargo sin previo aviso generaba incertidumbre en las empresas. Pedimos que se notifique previamente para llegar a un acuerdo o proponer un plan de pago”, dijo.

Recordó que el embargo está previsto en el Código Tributario, pero el decreto brinda una herramienta y un alivio a los contribuyentes: “Trabajamos en forma conjunta en algo que beneficia a las pymes en un momento difícil. Las pymes representan el 70% del PBI y el 85% del empleo. En vez de restar herramientas, debemos sumar. Esta medida del Gobierno de Tucumán ayuda en este momento complejo”, concluyó.