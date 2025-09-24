Jaldo encabezó una fiesta de la militancia en Central Córdoba

En el Club Central Córdoba, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un multitudinario encuentro junto a la Marea Verde de Carlos “Alito” Assán, la legisladora Sara Assán, Carlitos Assán y el concejal Hugo Andina Lizárraga. El acto reunió a miles de militantes bajo una misma consigna: defender al Frente Tucumán Primero y consolidar la gestión provincial.

Jaldo remarcó que, en este tiempo electoral, “gobernar es nuestra mayor responsabilidad”, destacando que la acción de gobierno se mide en hechos y no en discursos.

Con fuerte presencia política, se reafirmó la decisión de sostener la unidad y la organización popular en Tucumán.

Gestión y obras en la provincia

El mandatario hizo un repaso de los avances de su gestión, resaltando la apertura de nuevas escuelas, el fortalecimiento de hospitales y la ejecución de obras en barrios de la Capital y del interior. Subrayó que en apenas un año y nueve meses se demostró que Tucumán puede crecer con justicia social, gracias al compromiso de la militancia organizada.

El gobernador destacó que gobernar “es la mayor responsabilidad” y pidió seguir en la calle escuchando a la gente.

Presencias y respaldo político

La jornada contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la intendenta capitalina, Rossana Chahla; los legisladores Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse; y las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina.

En un clima de unidad, los dirigentes resaltaron la importancia de la organización popular y el trabajo conjunto para sostener las políticas públicas que impactan en la vida cotidiana de los tucumanos.