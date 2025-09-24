Vía Tucumán

Jaldo encabezó una fiesta de la militancia en Central Córdoba

Miles de tucumanos respaldaron al Frente Tucumán Primero junto a la Marea Verde.

Redacción Vía Tucumán

24 de septiembre de 2025,

Jaldo encabezó una fiesta de la militancia en Central Córdoba
El Club Central Córdoba fue escenario de un encuentro masivo en apoyo a la gestión provincial.

En el Club Central Córdoba, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un multitudinario encuentro junto a la Marea Verde de Carlos “Alito” Assán, la legisladora Sara Assán, Carlitos Assán y el concejal Hugo Andina Lizárraga. El acto reunió a miles de militantes bajo una misma consigna: defender al Frente Tucumán Primero y consolidar la gestión provincial.

Jaldo remarcó que, en este tiempo electoral, “gobernar es nuestra mayor responsabilidad”, destacando que la acción de gobierno se mide en hechos y no en discursos.

Con fuerte presencia política, se reafirmó la decisión de sostener la unidad y la organización popular en Tucumán.
Con fuerte presencia política, se reafirmó la decisión de sostener la unidad y la organización popular en Tucumán.

Gestión y obras en la provincia

El mandatario hizo un repaso de los avances de su gestión, resaltando la apertura de nuevas escuelas, el fortalecimiento de hospitales y la ejecución de obras en barrios de la Capital y del interior. Subrayó que en apenas un año y nueve meses se demostró que Tucumán puede crecer con justicia social, gracias al compromiso de la militancia organizada.

El gobernador destacó que gobernar “es la mayor responsabilidad” y pidió seguir en la calle escuchando a la gente.
El gobernador destacó que gobernar “es la mayor responsabilidad” y pidió seguir en la calle escuchando a la gente.

Presencias y respaldo político

La jornada contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la intendenta capitalina, Rossana Chahla; los legisladores Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse; y las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina.

En un clima de unidad, los dirigentes resaltaron la importancia de la organización popular y el trabajo conjunto para sostener las políticas públicas que impactan en la vida cotidiana de los tucumanos.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS