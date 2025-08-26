Jaldo encabezó un multitudinario encuentro con mujeres en Famaillá

El gobernador Osvaldo Jaldo cerró una intensa jornada en la ciudad de Famaillá, donde encabezó un masivo encuentro con mujeres de toda la zona, acompañado por la senadora Sandra Mendoza, la legisladora Patricia Lizárraga, el vicegobernador Miguel Acevedo, el ministro del Interior Darío Monteros, las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández, y el legislador Javier Noguera.

Reconocimiento al rol de las mujeres

Jaldo destacó la importancia de la convocatoria: “Agradecemos el cariño y la fuerza de la multitud de mujeres que nos acompañaron. Ellas son sostén de familia, trabajadoras incansables y militantes que con su compromiso hacen más grande a nuestra provincia”.

El gobernador reconoció el compromiso de las mujeres y reafirmó la continuidad del modelo provincial.

Gestión y política

El gobernador contrastó el modelo de gestión provincial con las propuestas opositoras: “Las y los tucumanos saben que este es un Gobierno que llega con soluciones concretas. Mientras la oposición ofrece promesas vacías, nosotros tenemos hechos a la vista: obras, servicios y acompañamiento en cada rincón de Tucumán. Vamos a seguir trabajando todos los días del año, porque nuestra prioridad es la gente”.

Camino electoral

Jaldo vinculó la convocatoria al proceso electoral del próximo 26 de octubre: “Este encuentro en Famaillá forma parte de un camino hacia el 26 de octubre, donde vamos a ratificar con el voto popular un modelo de gestión que no se detiene, que invierte y que está siempre al lado de la gente”.