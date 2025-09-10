Jaldo encabezó la entrega de viviendas en Río Seco

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este martes una intensa agenda de inauguraciones en Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar, departamento Burruyacú. Allí se entregaron viviendas, se habilitaron obras de alumbrado público y se concretó la apertura de nuevas cuadras de pavimento articulado.

El mandatario estuvo acompañado por Darío Monteros, ministro del Interior; Aldo Salomón, vicepresidente primero de la Legislatura; la diputada nacional Gladys Medina; el comisionado comunal Rodrigo Aráoz; el titular del IPVDU, Hugo Cabral, además de legisladores, intendentes, concejales y funcionarios provinciales y municipales.

Obras inauguradas

Durante la jornada, se habilitó el alumbrado sobre la Ruta 304, en el tramo que une Taruca Pampa con el barrio La Ex Estación. También se entregaron seis módulos habitacionales del programa PROMAT y dos viviendas que completaron el barrio San José, conformado por 16 unidades. Además, se inauguró el pavimento articulado en calle Belgrano, con una extensión de 6.000 metros.

Durante la jornada, Jaldo remarcó la continuidad de las obras públicas:

“La gestión lejos de detenerse, la vamos profundizando y vamos avanzando”.

El mandatario destacó que la iluminación sobre la Ruta 304 “tiene que ver fundamentalmente con la seguridad vial, tiene que ver con la seguridad de los vecinos que viven en este lugar”.

En relación a las viviendas, explicó: “Hemos avanzado en entregar viviendas, viviendas con programas especiales para las zonas rurales donde la comuna pone la mano de obra y el Instituto Provincial de la Vivienda viene poniendo los materiales”.

El mandatario provincial también valoró el adoquinado: “Inauguramos una calle pavimentada con adoquines, un adoquinado a nuevo”.

Y reafirmó su estilo de cercanía: “Queremos caminar a la par de la gente porque siempre así lo hicimos, de que volvió la democracia. Nos encanta caminar por los diferentes barrios”.

Por su parte, a diputada Medina se manifestó “Contenta desde esta mañana en Río Seco entregando viviendas a los vecinos y continuando hoy aquí en Villa Benjamín Aráoz, destacando que se entregaron las viviendas a familias muy humildes. El valor que las familias le dan al techo propio es muy importante y ese es el compromiso que asumimos junto a Osvaldo Jaldo: seguir trabajando por todos los tucumanos, especialmente por los que más necesitan”.

En tanto, el ministro Monteros recordó que “Hoy arrancamos con el gobernador en Río Seco, donde se entregaron veinticuatro viviendas de la ciento treinta y dos, y después trasladamos nuestra tarde al norte, a Villa Benjamín Aráoz, donde inauguramos alumbrado público y entregamos ocho viviendas. Son obras que impactan en el beneficio del vecino, familias que se han beneficiado con techo propio, donde dignificamos a la familia y a los hijos. Con este superávit fiscal que consiguió Osvaldo Jaldo lo destinamos a obra, a educación, a salud, a seguridad y a las familias que más lo necesitan”.

El comisionado comunal sostuvo en la oportunidad: “Hoy hicimos entrega de ocho viviendas, podemos decir que ocho familias de Villa Benjamín Aráoz tienen un techo digno. Inauguramos un alumbrado público de tres kilómetros y medio en la localidad de Taruca Pampa, sobre la ruta 304 y en el barrio La Ex-Estación. También dejamos inaugurados seis mil metros cuadrados de adoquines sobre la calle Belgrano en Villa Benjamín Aráoz. Obviamente dependemos de las próximas elecciones del 26 de octubre para poder seguir dando respuesta a los vecinos, y acá en Villa Benjamín Aráoz vamos a tener una victoria contundente”.

El titular del IPVDU, Hugo Cabral, explicó: “Por un lado está el PROMAT, que es un programa de emergencia que realizamos en conjunto con las comunas rurales, el Ministerio del Interior y el de Obras Públicas. Nosotros proveemos los materiales y la asistencia técnica, mientras que la comuna pone la mano de obra. Así se entregaron seis módulos habitacionales. Además, a través del programa Reconstruir, terminamos dos viviendas que estaban abandonadas desde hace muchos años, con financiamiento íntegramente provincial”.

Finalmente, el legislador Javier Noguera destacó: “No solo inauguramos iluminación, sino también pavimento articulado, soluciones habitacionales y viviendas. Son respuestas concretas, reales, para el Tucumán profundo, que históricamente ha estado postergado. Hoy seguimos cimentando obras, servicios y mejor calidad de vida para nuestros vecinos”.