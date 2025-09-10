Jaldo encabeza el ranking de imagen de gobernadores

El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo encabeza el “Ranking Interprovincial de Gobernadores” como la mejor imagen entre los mandatarios del pais, según una encuesta realizada por “CB Consultora Opinión Pública”. Se trata de una encuesta realizada en las 23 provincias Argentinas y en CABA en una pobación general mayor a los 16 años, con un total de 17959 casos, con un margen de error de 2 a 4 por ciento. La muestra es del periodo 1 al 4 de septiembre último.El primer lugar es del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo que tiene una imagen positiva del 61,2 por ciento y una negativa del 34 por ciento. En segundo lugar esta Gustavo Valdez(Corrientes); y los puestos siguientes, hasta el décimo, son: 3º, Ignacio Torres(Chubut); 4º Claudio Poggi, San Luis; 5º Maximiliano Pullaro; 6º Mercelo Orrego, San Juan; 7º, Martín Lllaryora, Córdoba; 8º, Leandro Zdero, Chaco; 9º, Hugo Passalacqua, Misiones y 10º, Sergio Ziliotto, La Pampa.En cuanto al análisis detenido de la imagen de Jaldo, un 24,3 por ciento sostiene que es muy buena; un 36,9 que es buena; 16,9, mala y un 17,1 muy mala. El 4 por ciento no sabe o no conesta.