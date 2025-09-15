Jaldo: “En un año y nueve meses inauguramos 1.600 plazas carcelarias”

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este lunes que mañana martes quedará inaugurada la segunda y última etapa del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, con lo cual la provincia alcanzará una capacidad de 1.600 plazas carcelarias.

“Mañana inauguramos la segunda y última etapa del servicio penitenciario de Benjamín Paz. Esa segunda y última etapa son cuatro pabellones nuevos, que significan 800 plazas adicionales”, explicó el mandatario en conferencia de prensa.

Jaldo recordó que la primera parte ya está en funcionamiento: “Ya habíamos inaugurado cuatro pabellones, 800 plazas. Están casi llenos los primeros pabellones, la primera etapa de la cárcel, y nosotros mañana estamos inaugurando y terminando prácticamente ese establecimiento penitenciario, uno de los más importantes y de los pocos que se inauguraron en este año y nueve meses en la República Argentina”.

Decisión política y seguridad

El Gobernador resaltó la decisión política de concluir la obra: “Yo siempre digo, no puede haber una política de seguridad si no viene acompañada con una política carcelaria. La policía y la justicia pueden trabajar a pleno, pero ¿a dónde ponemos los detenidos? Por eso decidimos terminar esa cárcel que estaba neutralizada, parada, abandonada, con apenas un 15% de avance físico”.

Gracias al financiamiento provincial, la obra se completó en menos de dos años: “En un año y nueve meses de gobierno, estamos inaugurando con lo de mañana 1.600 plazas en la provincia de Tucumán”, subrayó Jaldo.

Nuevos proyectos

El mandatario adelantó que en 2026 se pondrá en marcha una nueva unidad en Las Talitas: “El año que viene vamos a pasar a Las Talitas, que era una alcaldía y la hemos transformado en un servicio penitenciario. De 250 plazas pasará a casi 600”, indicó.

Finalmente, aseguró que la política penitenciaria será una prioridad sostenida: “Hoy le podemos decir que todos los delincuentes que caminen por Tucumán y sean capturados, no hay duda que su destino es Benjamín Paz, y a partir del año que viene también Las Talitas”.