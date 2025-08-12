Jaldo en Cruz Alta: “Son obras que mejoran la vida de la gente”

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes la habilitación de obras clave para la comunidad de Estación Aráoz y Tacanas, en el departamento Cruz Alta. Los trabajos incluyeron un nuevo sistema de alumbrado público, un centro de monitoreo, la rotonda en el cruce de las rutas provinciales 302 y 327, y un pozo de agua para reforzar el abastecimiento en la zona. La inversión estimada fue de 280 millones de pesos y se ejecutó por administración, con participación de la comuna local.

Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la diputada nacional Gladys Medina; el comisionado comunal Emilio Caratti; legisladores, intendentes y autoridades provinciales.

“Hoy venimos a inaugurar obras que mejoran la vida de la gente: alumbrado público, pavimento, la rotonda que ordena el tránsito en un cruce muy transitado, un centro de monitoreo que suma a la seguridad de la zona y un pozo de agua que garantiza el servicio a los vecinos”, afirmó Jaldo.

“Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto entre la Provincia, la comuna y los organismos que participaron en cada proyecto”.

El vicegobernador Miguel Acevedo remarcó que estas son obras que fortalecen la seguridad, el ordenamiento vial y el suministro de agua potable, ejecutadas con recursos provinciales y comunales.

Por su parte, Darío Monteros destacó que el centro de monitoreo, con cámaras conectadas al 911, es una herramienta para prevenir y actuar rápidamente ante cualquier situación. También resaltó que el pozo de agua es una respuesta concreta a un pedido histórico de los vecinos.

El ministro Marcelo Nazur subrayó la importancia de la rotonda para la seguridad vial en la intersección de dos rutas provinciales, e indicó que Vialidad realizó movimiento de suelo, cordón cuneta, asfalto, demarcación y que la comuna se encargó de la iluminación y el embellecimiento.

Desde la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio agradeció al comisionado Caratti, al ministro Monteros y a Jaldo, y aseguró que es política de Estado garantizar agua potable para todos los tucumanos.

“En este caso, se construyó un pozo que reclamaban los vecinos hace mucho tiempo… este es el cuarto pozo que se integra a los tres ya operativos, solucionando problemas de provisión en una localidad ubicada a 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero”.

El comisionado comunal Emilio Caratti señaló que tanto el pozo de agua como el centro de monitoreo, la rotonda y el alumbrado son obras que mejoran la circulación y la seguridad vial.

Finalmente, el jefe de la Unidad Regional Este, Daniel Ruiz, informó que el centro de monitoreo cuenta con diez cámaras en puntos estratégicos, operadas por personal de la comuna capacitado por el Ministerio de Seguridad y conectadas al 911, lo que permitirá respuestas rápidas y efectivas en prevención del delito y emergencias.