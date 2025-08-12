Vía Tucumán

Jaldo: El megaemprendimiento habitacional, más grande de Argentina

Sostuvo el mandatario acerca del Procrear Tucumán

Yanina Elizabeth Vega

12 de agosto de 2025,

Jaldo: El megaemprendimiento habitacional, más grande de Argentina
Sostuvo el mandatario acerca del Procrear Tucumán

Yo creo que este es el gran desafío que venimos tomando los tucumanos y hemos sido una parte viva de la historia de la República Argentina. Como aquel 9 de julio de 1816, donde hombres y mujeres dieron su vida en Tucumán para que declaremos la independencia. Eso quiere decir que en Tucumán hay hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar por su provincia”.

Esto dijo el gobernador , Osvaldo Jaldo, expresó en el acto de reinicio de obra de la primera etapa de viviendas y locales comerciales del Complejo Habitacional Procrear Tucumán en esta provincia.

El mandatario recordó que en 2022 se había iniciado el emprendimiento de 1.600 viviendas y más de 1.400 lotes con infraestructura de servicios, pero que las obras fueron paralizadas a nivel nacional. Precisó: “El Gobierno nacional anterior lo había iniciado y este gobierno nacional, por diferentes motivos, lo paralizó como muchas otras obras a nivel nacional. Son 100 hectáreas para construir viviendas. Y hoy el avance físico que ustedes pueden estar viendo es casi un 15 o un 20%, es decir que falta el 80% para construir”. 

Más adelante sostuvo que “a pesar de las variables macroeconómicas que sufre el país, solicitó la transferencia de las tierras y de las obras iniciadas, así como la continuidad de las empresas adjudicatarias originales. Este megaemprendimiento habitacional, el más grande de la República Argentina, directamente van a trabajar 7.000 empleados y de forma indirecta otros 8.000, 9.000”. Aclaró que solicitó a la Cámara de la Construcción que los insumos se adquieran en la provincia y que la mano de obra sea local

. Remato diciendo: “El esfuerzo que hace de 80.000 millones de pesos el Gobierno de la provincia son para que el 100% queden aquí en la provincia de Tucumán, queden en vivienda, queden en empleo y queden en la dinamización de la economía”,Luego recordó que, “de forma paralela al PROCREAR, el Instituto Provincial de la Vivienda ejecuta alrededor de 1.700 unidades habitacionales a través de planes FONAVI e IPVDU, así como más de 300 viviendas en el interior mediante programas con intendentes, comisionados comunales y familias. En total, que hay casi 2.000 viviendas en ejecución fuera del PROCREAR”.Enfatizó que “al desempleo lo estamos amortiguando las provincias.

Esto va a contrapelo de esa política nacional. Con un gran esfuerzo, pregunto: de qué sirve un superávit o un déficit cero si no es para volcárselo a la gente; de qué sirve un superávit si no es para invertirlo en casas, en obras de infraestructura”

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS