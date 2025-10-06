Vía Tucumán

Jaldo dijo presente en la fiesta patronal de la Virgen del Rosario

El gobernador en uso de licencia destacó el valor espiritual de la fiesta religiosa y pidió por la unidad del pueblo.

Redacción Vía Tucumán

6 de octubre de 2025,

Jaldo dijo presente en la fiesta patronal de la Virgen del Rosario
La celebración incluyó actividades religiosas, un festival popular y mensajes de dirigentes que resaltaron el valor de la devoción comunitaria.

La ciudad de Burruyacú celebró este sábado las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen del Rosario, con actividades religiosas y un festival popular organizado por el municipio. El acto central fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Ejecutivo provincial, acompañado por su esposa Miryam Segura y por el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, junto a su esposa, Ana María Grillo.

También participaron la diputada nacional Gladys Medina; los legisladores Javier Noguera, Jorge Leal (h), Roberto Moreno, Gerónimo Vargas Aignasse y Roque Argañaraz; los intendentes Jorge Leal (p) de Burruyacú y Alejandra Rodríguez de Tafí Viejo; el ministro del Interior Darío Monteros; el secretario de Planeamiento Javier Morof; el titular del IPLA Dante Loza; y el subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez, entre otros funcionarios y dirigentes.

Acevedo: “Venimos a venerar, honrar y agradecer”

Durante la ceremonia, Acevedo expresó: “Venimos a venerar, honrar y agradecer a la Virgen del Rosario, la patrona de este municipio”, y añadió que “en Tucumán, damos el ejemplo de que el equilibrio fiscal y el superávit son herramientas efectivas para brindar más salud, más educación y realizar obras públicas en toda la provincia”.

Por su parte, Jaldo subrayó la importancia de acompañar a las comunidades en sus fechas patronales: “Hoy se está homenajeando y festejando el día de la patrona, Nuestra Señora Virgen del Rosario, que derrama bendiciones permanentemente sobre esta ciudad y todo el departamento. Venimos a acompañar al intendente Jorge Leal, a su equipo y al pueblo que siempre nos recibe con tanto cariño”.

En el cierre del acto pidió: “Pedimos a la Virgen del Rosario que derrame muchas bendiciones sobre este departamento, sobre Tucumán y sobre toda nuestra querida patria”.

En la oportunidad, el intendente Leal (p) remarcó la relevancia espiritual del festejo en tiempos difíciles: “Estamos en un momento crítico, y estas fechas son especialmente relevantes. Es fundamental que, en esta celebración, pidamos a la Virgen y a Dios que iluminen el camino de quienes nos gobiernan”.

Advirtió sobre las dificultades sociales y económicas: “La gente está pasando un momento muy complicado, no llega a fin de mes. Por eso, es esencial que se ilumine el corazón y el camino de nuestros gobernantes, para que podamos vivir un poco mejor”.

Finalmente, agradeció la masiva participación vecinal: “Estoy muy contento de recibir a tanta gente y disfrutar de esta fiesta. Pedimos el acompañamiento de nuestra Virgen, del Señor Jesucristo y de Dios, para que todos los argentinos podamos vivir un poco mejor en el futuro”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS