Jaldo dijo presente en la fiesta patronal de la Virgen del Rosario

La ciudad de Burruyacú celebró este sábado las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen del Rosario, con actividades religiosas y un festival popular organizado por el municipio. El acto central fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Ejecutivo provincial, acompañado por su esposa Miryam Segura y por el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, junto a su esposa, Ana María Grillo.

También participaron la diputada nacional Gladys Medina; los legisladores Javier Noguera, Jorge Leal (h), Roberto Moreno, Gerónimo Vargas Aignasse y Roque Argañaraz; los intendentes Jorge Leal (p) de Burruyacú y Alejandra Rodríguez de Tafí Viejo; el ministro del Interior Darío Monteros; el secretario de Planeamiento Javier Morof; el titular del IPLA Dante Loza; y el subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez, entre otros funcionarios y dirigentes.

Acevedo: “Venimos a venerar, honrar y agradecer”

Durante la ceremonia, Acevedo expresó: “Venimos a venerar, honrar y agradecer a la Virgen del Rosario, la patrona de este municipio”, y añadió que “en Tucumán, damos el ejemplo de que el equilibrio fiscal y el superávit son herramientas efectivas para brindar más salud, más educación y realizar obras públicas en toda la provincia”.

Por su parte, Jaldo subrayó la importancia de acompañar a las comunidades en sus fechas patronales: “Hoy se está homenajeando y festejando el día de la patrona, Nuestra Señora Virgen del Rosario, que derrama bendiciones permanentemente sobre esta ciudad y todo el departamento. Venimos a acompañar al intendente Jorge Leal, a su equipo y al pueblo que siempre nos recibe con tanto cariño”.

En el cierre del acto pidió: “Pedimos a la Virgen del Rosario que derrame muchas bendiciones sobre este departamento, sobre Tucumán y sobre toda nuestra querida patria”.

En la oportunidad, el intendente Leal (p) remarcó la relevancia espiritual del festejo en tiempos difíciles: “Estamos en un momento crítico, y estas fechas son especialmente relevantes. Es fundamental que, en esta celebración, pidamos a la Virgen y a Dios que iluminen el camino de quienes nos gobiernan”.

Advirtió sobre las dificultades sociales y económicas: “La gente está pasando un momento muy complicado, no llega a fin de mes. Por eso, es esencial que se ilumine el corazón y el camino de nuestros gobernantes, para que podamos vivir un poco mejor”.

Finalmente, agradeció la masiva participación vecinal: “Estoy muy contento de recibir a tanta gente y disfrutar de esta fiesta. Pedimos el acompañamiento de nuestra Virgen, del Señor Jesucristo y de Dios, para que todos los argentinos podamos vivir un poco mejor en el futuro”.