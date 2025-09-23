Jaldo destinó $300 millones en asistencia a cooperativas y mutuales

En un acto que reunió a dirigentes y trabajadores de la economía social, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la entrega de equipamiento y asistencia financiera por más de $300 millones a cooperativas y mutuales de Tucumán. La jornada se desarrolló en el Club Avellaneda Central bajo la organización del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).

Del total invertido, $240 millones fueron destinados a 26 proyectos cooperativos, mientras que tres entidades firmaron convenios de asistencia financiera por $60 millones: la Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, las Cooperativas Escolares y la Cooperativa de Trabajo San Lorenzo Mártir, vinculada al sistema hospitalario.

Durante su discurso, el mandatario destacó la resiliencia del sector en un escenario adverso: “Lo primero que hay que destacar es el valor y la fortaleza que tiene cada cooperativista que le está tocando vivir en este mundo convulsionado, en esta Argentina complicada donde Tucumán no está exento de complicaciones económicas y sociales”.

“Estos cooperativistas, mutualistas, no se han quedado en su casa con los brazos cruzados porque saben que tienen una familia, que quieren lo mejor para sus hijos, sus nietos y es por eso que se han cooperativizado con ese gran sentido solidario de trabajar en equipo”.

Jaldo remarcó que con estas entregas “no se da algo de arriba, se entrega trabajo” y subrayó la necesidad de “humanizar la tarea del cooperativista” con herramientas que alivien el esfuerzo físico y permitan mayor productividad.

Equipos, maquinarias y convenios financieros fueron entregados por Osvaldo Jaldo, en un acto que reunió a referentes del sector en el Club Avellaneda Central.

El gobernador estuvo acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el interventor del Ipacym, Regino Racedo; legisladores, diputados nacionales y autoridades municipales.

Racedo explicó que la inversión se enmarca en los programas “Buen Trabajo” y “Motores del Bicentenario”, que vienen equipando a cooperativas de diferentes rubros: construcción, textil, agropecuario, gastronómico y de servicios.

“Estamos hablando prácticamente de 30 entidades que reciben un monto muy importante. 300 millones de pesos en equipamiento de distintos rubros, del interior y de la capital”, detalló.

La diputada nacional Gladys Medina valoró la iniciativa como un impulso estratégico en tiempos difíciles: “Hoy vemos hornos, máquinas de coser y equipos para el trabajo en el campo, pero también hay instituciones educativas que tienen cooperativas. Es en estos momentos difíciles que creo que la Argentina se va a levantar justamente con trabajo”.

El encuentro reafirmó el compromiso del Estado provincial con la economía social y solidaria, consolidando un modelo en el que la organización comunitaria y el esfuerzo colectivo se transforman en herramientas concretas para generar empleo y sostener la producción local.