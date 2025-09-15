Vía Tucumán

Jaldo: “Con Benjamín Paz descomprimimos las comisarías y reforzamos la seguridad”

El gobernador destacó la importancia del nuevo módulo carcelario, financiado con fondos propios de Tucumán, tras la falta de apoyo nacional.

Redacción Vía Tucumán

15 de septiembre de 2025,

Avanza la obra de la cárcel de Benjamín Paz.

El gobernador Osvaldo Jaldo inaugurará este martes la segunda etapa del servicio penitenciario de Benjamín Paz, lo que elevará la capacidad del complejo a 1.600 internos.

La obra demandó casi dos años y una fuerte inversión provincial, consolidándose como el establecimiento penitenciario más grande y moderno del país.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario precisó: “Estamos habilitando la penitenciaría de Benjamín Paz, la segunda y última etapa: cuatro pabellones más, 800 plazas adicionales que sumadas a las 800 que ya tenemos llegamos a 1600 plazas en total”.

El jefe del Ejecutivo destacó que se trata de una obra inédita en la Argentina reciente: “Ninguna provincia de la República Argentina, en este año y nueve meses, tiene un establecimiento carcelario de estas características, hecho a nuevo como lo tiene Tucumán”.

El proyecto enfrentó demoras por la falta de financiamiento nacional. Fondos prometidos nunca llegaron y la construcción quedó paralizada.

“Nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hicimos un gran esfuerzo financiero, porque los recursos de la Nación estaban atrasados. La provincia empezó a poner una cuota aparte y hoy, gracias a Dios, la estamos terminando”.

La penitenciaría está ubicada en el departamento Trancas y permitirá descomprimir las comisarías, que hasta ahora debían albergar detenidos por falta de espacio en la Cárcel de Villa Urquiza, con más de 100 años de antigüedad. “Con esto vamos a alivianar las comisarías y a tener más policías en la calle para tareas de seguridad preventiva”, subrayó el gobernador.

Con esta habilitación, Benjamín Paz suma ocho pabellones en total y se consolida como un proyecto estratégico para mejorar las condiciones de detención y reforzar la seguridad en Tucumán.

