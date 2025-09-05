Jaldo cerró la jornada en Aguilares con un acto multitudinario junto a la militancia

El gobernador Osvaldo Jaldo concluyó su agenda de este jueves con un acto político en Aguilares, donde encabezó un multitudinario encuentro con la militancia y la dirigencia del departamento Río Chico.

“La unidad del peronismo es la llave para defender a Tucumán en las próximas elecciones del 26 de octubre”, expresó Jaldo, en un discurso en el que destacó el rol de la militancia organizada para garantizar un triunfo contundente.

El mandatario cerró la jornada política en Río Chico reafirmando la importancia de la unidad peronista en las próximas elecciones.

El mandatario agradeció especialmente a la intendenta María Gimena Mansilla, anfitriona del acto, y a los comisionados comunales de la zona. “Quiero agradecer a cada dirigente, militante y vecino que hizo posible este encuentro. En especial a María Gimena Mansilla, que nos recibió con la calidez de siempre, y a los comisionados comunales de la zona, que día a día trabajan junto a su gente para defender los intereses de cada comunidad”, subrayó.

En su mensaje, Jaldo remarcó la importancia de la próxima elección: “Este 26 de octubre tenemos una gran responsabilidad. Por eso, junto al Frente Tucumán Primero, seguimos caminando con propuestas claras y con una gestión que demuestra en hechos lo que decimos con palabras”.

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; y el legislador Javier Noguera, entre otros dirigentes.

“Con la militancia organizada, con el peronismo unido y con la fuerza del pueblo, vamos a lograr un triunfo contundente que nos permita seguir gestionando con obras, servicios y oportunidades para todos los tucumanos”, concluyó Jaldo.