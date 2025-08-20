Jaldo celebró la reinserción de Tafí Viejo al Pacto Social

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió a la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, en Casa de Gobierno, donde repasaron la situación de la “Capital Nacional del Limón”.

El encuentro tuvo como eje central el regreso del municipio al Pacto Social, mecanismo mediante el cual la Provincia asegura fondos para garantizar el pago de sueldos a los trabajadores municipales.

Tras la reunión, el mandatario provincial valoró la decisión de Rodríguez: “La Intendenta está trabajando con el ministro de Interior (Darío Monteros) y su equipo de economía del Municipio porque volverá al Pacto Social”.

Jaldo recordó que este instrumento permitió que la Provincia acompañe a Tafí Viejo en distintos momentos:

“La Provincia siempre mostró la predisposición, primero, cuando estaba incluida en el pacto, atendiendo las obligaciones mensualmente como con el resto de los intendentes, y cuando salió del pacto a través de los decretos de aporte que le hacía la Provincia”.

El Gobernador subrayó la importancia de la medida en el actual contexto económico: “Celebramos que Tafí Viejo haya decidido volver al pacto y se va a seguir atendiendo a esta ciudad como lo venimos haciendo con todos los municipios de la provincia. Es una muy buena decisión de la señora intendenta, porque hoy la coparticipación está bajando”.

Por último, Jaldo destacó que el acuerdo refuerza la gobernabilidad y la confianza de la comunidad taficeña: “Una manera que la intendenta tiene de llevar tranquilidad a Tafí Viejo y a su gestión municipal es que trabajemos en equipo a través de este instrumento que viene dando buenos resultados, donde la mayoría de los municipios de la provincia están insertos”.