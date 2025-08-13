Jaldo : A pesar de la situación económica nacional, avanzamos con obras

“Hoy estamos en el departamento de Simoca, en la jurisdicción de Ciudacita Agradezco a Luis(Delgado) su delegado comunal y a cada uno de los vecinos que han venido de diferentes jurisdicciones a acompañarnos. En enero, en Monteagudo, anunciamos la realización de la Ruta 329, que une la Ruta Nacional 157 con la 38, desde Monteagudo hasta Concepción. Durante muchos años los vecinos la solicitaron y hoy la estamos entregando”. Esto lo señaló el gobernador de la provincia al referirse a la repavimentación de la ruta 329 en el sur de la provincia. El mandatario remarcó que “esta obra permite sacar nuestras economías regionales, conectar rutas nacionales, fomentar el turismo y, sobre todo, mejorar la seguridad vial. Es una ruta nueva, ensanchada, con alumbrado público, señalización horizontal y vertical”. Luego explicó que “fue realizada íntegramente por administración de Vialidad Provincial, con el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y sus trabajadores”.

Destacó que “a pesar de la situación económica nacional, avanzamos con obras como esta, administrando eficientemente los recursos. En los próximos días vamos a inaugurar el último tramo, en Concepción, que ejecutamos junto al municipio. Debemos priorizar el bienestar de la gente por encima de las cuestiones políticas. Quienes integramos este espacio político debemos estar dispuestos a ponernos al frente de lo que sea necesario para sacar a Tucumán adelante”

