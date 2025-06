Israel, Irán y el conflicto permanente: una mirada del rabino Salomón Nussbaum

En diálogo con el periodista Germán Valdez, el rabino Salomón Nussbaum abordó la situación geopolítica de Medio Oriente, la historia del pueblo judío y el drama humano que atraviesan actualmente los ciudadanos israelíes. La entrevista ofrece un recorrido desde los orígenes del Estado de Israel hasta la actualidad del conflicto con Irán y los ataques recientes.

-Rabino, vamos al tema Israel-Irán.

-“La verdad que es un tema doloroso y trágico, la guerra siempre es un conflicto emocional que nos traba, que nos pone denso y mal.”

-Pero primero, David Ben-Gurión (Ex Primer ministro de Israel), ¿qué es para ustedes?

-“Ben-Gurión es, digamos, el adalid de un proyecto que de alguna manera desde lo ideológico ensambló una propuesta nacional de la concreción de un territorio para acrecentar la seguridad y las posibilidades de desarrollo de un proyecto. El Sionismo es un movimiento que surge en Europa, que en sí, implícitamente vivía en el pueblo judío, históricamente, de todas las épocas. Pero de alguna manera, Ben-Gurión era un personaje emblemático que en sí resumía toda una versión y una visión en el mundo entero y principalmente de los ideales de construir una nación como todas las demás.”

-Pero, ¿Era esa nación como ahora? ¿O había que extenderse?

-“No, era una nación en un territorio determinado, sin expectativas de extenderse, sin expectativas de eso, un imperio ni nada por el estilo,. Obviamente que era una idea que surge de un núcleo de gente militante con ideales socialistas, que surge en Europa, que en sí ven la imposibilidad de subsistir en Europa; una Europa que se convertía en nacionalista y donde el espacio para los judíos se restringía y el mundo judío no tenía trayectoria y no tenía posibilidades. Evidentemente que la segunda guerra mundial y la asfixia hacia los judíos que lleva al exterminio y todo lo demás, es una prueba que al no haber un lugar a donde poder, ‘fugar’ de los distintos países en donde no se los quería seguir tolerando nuevamente, hace la necesidad de concretar y crear un estado para poder subsistir, desarrollarse, acrecentar y parecerse a los demás países o a los demás pueblos del mundo.”

-Y esa historia que siempre es recurrente, la crisis de Medio Oriente.

-“La crisis del Medio Oriente se origina a partir de que, cuando en la UN se genera la creación del estado de Israel en realidad, inmediatamente la respuesta fue, la guerra. Y en realidad los países limítrofes en su mayoría, en un principio, y hoy en día, no todos, tienen en su idea central que hay que acabar con el estado de Israel. Y esos son los movimientos que representan la idea de Irán y otros países también.

-Usted tiene a la par Irak, tiene Irán, después sigue Afganistán, después tiene Egipto ¿Cómo va conviviendo Líbano? Cómo convive, tomemos el ’45 para acá, ¿Cómo convivieron o siempre fue hostilidad permanente?

-“No, por ejemplo, el Líbano nunca hubo hostilidad y el Líbano, nunca hubo guerras con Israel. La guerra con el Líbano fue cuando se desplazan los movimientos que representaban a la insurgencia desde Jordania para el Líbano después del Septiembre Negro. Y obviamente que una gran mayoría de la población libanesa no tenía conflictos con Israel y no los tiene. Los países más beligerantes en el siglo pasado y en el principio de este siglo fueron, básicamente los limítrofes Egipto, Jordania y Siria. Y con el proceso del tiempo se establecieron relaciones pacíficas, primero con Egipto después con Jordania, Siria no hay una relación frontal, pero también el cambio de gobierno en el Siria en este momento hace que probablemente la proclividad de esto funcione.“

“El tema es este, Israel no quiere extinguir a ningún país. Los países limítrofes y sus representantes como fueron, como son Hamas y Hisbolá y demás tienen en su concepto fundacional el extinguir al Estado de Israel como tal y por lo tanto el Estado de Israel a veces se ve en la necesidad de adelantarse a situaciones que le van a generar conflictos. Vemos lo desgraciado que fue el no haberse adelantado el 7 de octubre y la masacre que se generó. Evidentemente hay para leer varias cosas. Por ejemplo, el Estado de Israel cuando en este momento en sus ataques ataca, ataca sobre blancos bélicos y recibe ataques sobre población civil, el Estado de Israel no solamente protege sus blancos conflictivos, sino que protege a toda la población. Por eso el desarrollo de estos sistemas antimisiles. ¿En qué país del mundo? Qué país del mundo tiene fuera de ciertos lugares, protecciones contra bombas en cada casa o en cada edificio. Obviamente que eso no los hace estériles a todos los ataques, pero en gran medida eso frustra los desastres mayores.”

-Ahora, usted ve que una pequeña porción con medida Medio Oriente, que es Israel, logró un desarrollo armamentista, si se quiere, o bélico que le ha permitido permanentemente estar en guerra.

-“No es que le ha permitido, es decir, entiendo en el planteo, el desafío de auto recrearse y de poner toda la inteligencia en desarrollar situaciones en condiciones límites, hace que nosotros como personas desarrollemos condiciones que posiblemente cierta facilidad y pasividad, no es que nos limitan, pero nos ponen un poco más pasivos, evidentemente que, en un país como la Argentina, donde el alimentarse o la alimentación o las condiciones de producción de la Argentina, son tan nobles biológicamente, nos hace más pasivos y nos hace más cómodos, es decir, cuando uno está desafiado constantemente por el peligro uno se pone en una condición extrema y en realidad, debo decirte que esta condición que los judíos tenemos conscientemente asumida que somos minoría y que en todos los lugares donde estamos somos minoría, salvo en Israel, hace que unos se ponga, en una condición no de defensiva sino de estimular las condiciones más nobles y más potentes que hay en cada uno.”

-¿Qué le dice sus amigos que están hoy en Israel cuando usted habla con ellos? ¿Cómo están viviendo ellos esto Hoy? Te hablo de ayer y de hoy.

-“Están sumamente afligidos y te diría si lo queremos hacer un poquito en broma, están sumamente cansados, no ven la hora de poder dormir, porque todos los días la mayoría de los ataques vienen en el horario nocturno, entonces todas las alarmas hacen que se tengan que levantar, que se tengan que ir a los cuartos de seguridad o en algunos lugares donde no tienen cuartos de seguridad en irse a lugares de refugios que son más masivos, de alguna manera están hartos, están en el sexto día de este ataque donde dos o tres veces en la noche se tienen que despabilar y estar atentos al teléfono celular. Evidentemente que nosotros en la mayoría de los países del mundo no tenemos noción de esa realidad. Imagínate que hay una aplicación que te anuncia, que tenés tanto tiempo para preparar tus petates, para irte con tu familia, con tus hijos, con las macotas, a guardarte y a guarecerte. Y eso de alguna manera llega un momento a un estado de ansiedad increíble.”

-Yo lo veo por la web, por televisión, veo esos edificios destruidos, esas casas destruidas. ¿Cómo se reinserta ese hombre que pierde todo?

-“En realidad es muy dramático, ayer estaba escuchando, justamente un intendente que decía que tenían que ocuparse, había gente que había perdido desde el celular hasta el cepillo de dientes. Pero esta es una actitud solidaria que surge de la gente que hay que volver a llevar a otro lugar, instalarla en un espacio para que puedan volver a retomar, evidentemente el efecto que esto genera sobre los niños, sobre los adultos, sobre los ancianos, esto es un trauma que uno no puede ni siquiera imaginar ni medicinas para esto.”

-Oriente Medio es como que eso es latente. ¿Usted cree que Oriente Medio va a vivir mucho tiempo más así?

-“Es que no se puede vivir así. Yo creo que si en realidad no nos damos cuenta de que el mundo en general no vive en esa tensión y que la humanidad no está preparada para soportar en prolongación de tiempo una condición como esta. Evidentemente ayer estaba escuchando que por ejemplo el primer ministro de Alemania dice, Israel está haciendo el trabajo sucio para nosotros. Evidentemente que esto es un problema para todo occidente, evidentemente que, si a cualquiera de nosotros nos dicen, en este grupo yo no quiero que vos existas más ¿Qué, me tengo que suicidar?”

-Si tuviera 10 segundos, que es mucho, qué piensa usted, en algún momento que es tanta persecución, en la historia, que han vivido los judíos. ¿Qué diría?

-“Diría que en realidad esta no es el primer conflicto. Esta no es la primera realidad y en sí el pueblo judío como tal y con su transformación y su integración y su desarrollo, superó todos los escoyos históricamente en todos los tiempos y hubo tragedias en cada momento”.

“Evidentemente que es una dificultad y una situación importante para todos nosotros, el tener que asumir esta responsabilidad, pero no nos vamos a arredrar, ni nos vamos a reducir, ni nos vamos a entregar, es decir, el Estado de Israel y la idea que con la que empezamos de Bengurión de no llegar más a un pueblo cabizbajo sometido, sino de alguna manera un pueblo como los demás que defiende su existencia y que asume sus limitaciones, sus potencialidades positivas, sus debilidades y sus fortalezas, la realidad.”

“Ojalá, podamos encontrarnos para hablar en paz.”