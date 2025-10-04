Inversores franceses visitaron zonas turísticas de Tucumán

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y la vicepresidenta, Inés Frías Silva, acompañaron a Julien Brun, director de Desarrollo para Sudamérica de la firma francesa Huttopia, en su visita a El Cadillal, San Javier, Raco y Tafí del Valle.

Se informó que los ejecutivos de “la reconocida firma internacional especializada en glampings premium y alojamiento sustentable, evaluó sitios estratégicos en el valle con potencial para futuras inversiones, sumando este destino a la lista de enclaves tucumanos considerados para sus proyectos”.

Amaya dijo que la política provincial es “Trabajar codo a codo con el sector privado para generar desarrollo y crecimiento. Si está primero Tucumán, están primero los tucumanos y tucumanas”.

Brun expresó:“Tafí del Valle nos impresionó con su belleza y su potencial. Tucumán queda en los planes de Huttopia para Argentina”

Frías Silva expresó:“Estamos felices de mostrar a empresas de primer nivel lo que Tucumán tiene para ofrecer. Huttopia representa el tipo de inversores con los que soñamos trabajar”.