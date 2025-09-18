Incendio en un galpón de aceite: evacuaciones, heridos y viviendas afectadas

Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde del miércoles en un galpón de tratamiento y reciclado de aceite industrial, ubicado sobre calle Cangallo al 1700, entre Frías Silva y avenida Alem, en el barrio Los Chañaritos de Manantial Sur.

Ante la magnitud del siniestro, efectivos de la Unidad Regional Capital – Zona 4 desplegaron un anillo de seguridad, con corte de calles y evacuación de vecinos de las viviendas cercanas.

El rápido accionar evitó una tragedia.

En el operativo intervinieron personal de Defensa Civil, Comisaría Seccional 15, motoristas y móviles del 911, Infantería Capital, Bomberos de la Policía, brigadas voluntarias de distintas localidades, Brigada de Incendios Forestales y camiones cisterna con asistencia hídrica de empresas de servicios públicos provinciales.

Según los primeros indicios, el fuego se originó en el depósito de barriles de 200 litros de aceite quemado, lo que generó explosiones y la rápida propagación de las llamas. Tres viviendas próximas y dos vehículos estacionados al frente sufrieron daños. Además, una persona con quemaduras fue trasladada de urgencia al hospital Padilla por el 107.

Durante las tareas de contención, la Policía intervino ante intentos de robo de cables del tendido eléctrico caído por el fuego y de intrusiones indebidas en las viviendas afectadas. Los involucrados fueron dispersados mediante el uso de armas disuasivas.

El siniestro pudo ser controlado alrededor de las 20:30 tras varias horas de intenso trabajo conjunto. Dotaciones de bomberos permanecen en la zona para extinguir focos residuales, mientras que la Policía preserva el lugar a la espera de las pericias judiciales que determinarán el origen del incendio.