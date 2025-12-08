Importante participación de tucumanos en M17 de la UAR

Importante participación tuvieron jugadores de clubes tucumanos en la convocatoria de la Unión Argentina de Rugby que “continúa con el desarrollo de las categorías juveniles en todo el país”. Los convocados fueron de Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Huirapuca. La UAR Por tal realizó una “concentración nacional para menores de 17 años” en la localidad de Alta Gracia, Córdoba, en las instalaciones del complejo AGEC, donde concurrieron 89 jugadores que concentraron desde hoy miércoles 3 al viernes 5 de diciembre pasado.Informó la entidad que “en dicho encuentro, los juveniles participarán de entrenamientos, como también de testeos físicos para sus diversas evaluaciones, charlas correspondientes al área de nutrición y de preparación física. Martín Amón, Secretario Técnico de Alto Rendimiento de la UAR, explicó con referencia al encuentro en Córdoba: “Uno de los objetivos de la concentración nacional es conocer en profundidad a los jugadores que fueron convocados. Estos participaron del Campeonato Argentino Juvenil M17, certamen al cual fuimos a observar para luego seleccionar a estos juveniles que se destacaron. Dentro de estos días de concentración se harán evaluaciones técnicas, físicas, entrevistas y mediciones nutricionales para conocerlos en detalle. Además, la idea es que puedan vivir en un entorno de competencia y que puedan llevarse algo de este encuentro. Pero principalmente que puedan disfrutarlo. El objetivo principal es tener información de los chicos para poder tomar una mejor decisión, para luego potencialmente puedan ser convocados a las academias del próximo año”.