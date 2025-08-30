Hotelga 2025: Tucumán se posiciona como destino de inversión turística

En el marco de Hotelga 2025, la feria más importante del país para el sector hotelero y gastronómico, Julia Figueroa, subdirectora de Desarrollo Turístico del Ente Tucumán Turismo, encabezó una exposición dirigida a empresarios e inversores.

Presentación con respaldo institucional

La funcionaria estuvo acompañada por la vicepresidente del Ente, Inés Frías Silva, y por el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales, quienes reforzaron la importancia de atraer capital privado para fortalecer la infraestructura turística de la provincia.

Oportunidades y beneficios para invertir

Durante la presentación, se detallaron las opciones de inmuebles provinciales disponibles para proyectos turísticos, así como los beneficios impositivos que ofrece Tucumán a quienes decidan invertir.

La propuesta apunta a potenciar la generación de empleo y ampliar la oferta de servicios vinculados a la actividad turística.

Con esta acción, el Gobierno provincial busca consolidar a Tucumán como un destino competitivo dentro del mercado turístico nacional e internacional, garantizando un marco favorable para el crecimiento del sector y el desarrollo sostenido de la provincia.