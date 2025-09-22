“Hay que denunciar en la justicia”, dijo Jaldo sobre ataques a Chahla

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó este lunes su solidaridad con la intendenta Rossana Chahla, luego de que la jefa municipal de San Miguel de Tucumán fuera blanco de agravios en redes sociales durante la campaña electoral.

En un firme pronunciamiento desde Casa de Gobierno, Jaldo repudió este tipo de prácticas: “Repudio totalmente los agravios hacia la doctora Chahla. Creo que nadie es merecedor, ocupe el cargo que ocupe, desempeñe la tarea que desempeñe, a ser sometido permanentemente a agravios. Mucho más cuando son agravios de tipo personal”.

El mandatario recordó que las elecciones son una instancia democrática y advirtió sobre la falta de sentido de este tipo de ataques: “Hoy las elecciones son la posibilidad que nos da la democracia a los argentinos de que podamos elegir y ser elegidos. ¿Por qué se va a agraviar gratuitamente a una persona? ¿Qué se está buscando? Son cosas que no se entienden, pero sí hay que repudiarlas. Hay que denunciarlas en la justicia”.

En ese sentido, Jaldo extendió la reflexión a toda la ciudadanía: “Hoy no se puede agraviar gratuitamente, no solo a un intendente, a un gobernador o a un legislador. Ni siquiera a un ciudadano se lo puede agraviar gratuitamente. Para eso está la justicia y hay que denunciar”.

El gobernador también compartió ejemplos de su propia experiencia: “A mí me amenazaron de muerte. Yo denuncié, porque quien tiene que poner en orden las cosas es la justicia. Me han robado la línea del celular, teléfonos, han importado cosas a nombre mío. Yo denuncié, porque hay que animarse a denunciar”.

Finalmente, el titular del Ejecutivo provincial dejó un mensaje de acompañamiento a la intendenta capitalina: “Me solidarizo con Rossana; que ponga la denuncia. Pongamos las cosas en orden de una vez por todas, y que veamos quiénes son, a quiénes responden o qué intenciones tienen. Eso lo va a determinar el Poder Judicial de Tucumán”.