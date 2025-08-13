Habilitan una importante ruta en el sur de la provincia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la inauguración de la obra de recuperación y mantenimiento integral de la Ruta Provincial N° 329, en el tramo que une las localidades de Concepción (Ruta Nacional N° 38) y Monteagudo (Ruta Nacional N° 157), atravesando los departamentos de Chicligasta y Simoca.

La obra,ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con personal y equipos propios, abarca 33,8 km y demandó una inversión de $3.900 millones. Además tuvo un plazo efectivo de cinco meses.

Jaldo estuvo acompañado en el acto por el vicegobernador Miguel Acevedo; presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Obras Públicas Marcelo Nazur; los diputados Agustín Fernández , Gladys Medina, la intendenta de la Capital Rossana Chahla; de Aguilares Gimena Mansilla; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; de Simoca, Elvio Salazar; la senadora Sandra Mendoza; los legisladores Elia Fernández, Carlos Funez, Alberto Olea, Patricia Lizárraga, Cacho Gómez, Sara Lazarte, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Nancy Bulacios; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracin; presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, entre otros