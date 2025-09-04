Haberes de agosto: el jueves arranca el pago a estatales tucumanos

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de agosto, en su parte complementaria. El mismo se desarrollará los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre, según el siguiente orden:

Jueves 4 de septiembre

Administración Central

Educación en establecimientos provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18, Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, Rep. 26 y Rep. 27)

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia Héroes de Malvinas

Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

Comunas rurales

Viernes 5 de septiembre