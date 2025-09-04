Vía Tucumán

Haberes de agosto: el jueves arranca el pago a estatales tucumanos

La Provincia detalló las fechas de acreditación para empleados de la administración central, poderes del Estado y entes autárquicos.

Sol Alvarez Natale

4 de septiembre de 2025,

Los primeros en cobrar serán los trabajadores de administración central, educación y sanidad, seguidos por municipios del interior y organismos descentralizados.

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de agosto, en su parte complementaria. El mismo se desarrollará los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre, según el siguiente orden:

Jueves 4 de septiembre

  • Administración Central
  • Educación en establecimientos provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18, Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, Rep. 26 y Rep. 27)
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta vitalicia Héroes de Malvinas
  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Comunas rurales

Viernes 5 de septiembre

  • Municipios del interior
  • Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Letrada)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
  • Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
  • Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP)
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación en establecimientos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)
