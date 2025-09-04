Haberes de agosto: el jueves arranca el pago a estatales tucumanos

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de agosto, en su parte complementaria. El mismo se desarrollará los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre, según el siguiente orden:
Jueves 4 de septiembre
- Administración Central
- Educación en establecimientos provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18, Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, Rep. 26 y Rep. 27)
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia Héroes de Malvinas
- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
- Comunas rurales
Viernes 5 de septiembre
- Municipios del interior
- Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Letrada)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
- Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP)
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación en establecimientos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)