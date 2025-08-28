Graneros: Jaldo inauguró el puente sobre el río Marapa

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles la inauguración del nuevo puente sobre el río Marapa, una obra estratégica de más de 90 metros de extensión y 900 millones de pesos de inversión provincial, que permitirá mejorar la conectividad en el sur tucumano.

La moderna estructura, largamente esperada por los vecinos de la región, une a Graneros con La Tala, Taco Rodeo y Alto el Puesto, brindando un paso seguro para el tránsito vehicular y potenciando la producción, el comercio y la vinculación con rutas y centros urbanos de mayor escala.

“Con gran alegría, hoy dejamos inaugurado el puente sobre el río Marapa, una obra de más de 90 metros y más de 900 millones de pesos de inversión provincial que transforma la vida de quienes transitan a diario por la zona. Desde ahora, esta moderna estructura mejora la circulación vehicular y brinda una solución largamente esperada, conectando a Graneros con La Tala, Taco Rodeo y Alto el Puesto”, expresó Jaldo.

El mandatario provincial destacó que con esta obra “seguimos fortaleciendo la conectividad del interior y garantizando que cada obra tenga un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Esta infraestructura vial no solo facilita el cruce de vecinos, sino que también favorece la producción, el comercio y la comunicación con rutas y centros urbanos de mayor escala”.

El mandatario agradeció a los vecinos por la paciencia durante la obra y valoró el trabajo conjunto con autoridades locales.

En su mensaje, el gobernador agradeció a la comunidad: “Queremos agradecer a los vecinos y vecinas por la paciencia durante el tiempo que llevó la obra y por recibirnos siempre con tanto afecto. También destacamos el compromiso de la intendenta Raquel Graneros y de todo su equipo, que junto a la legisladora Alejandra Cejas y los concejales locales trabajaron codo a codo para que este proyecto sea una realidad”.

Al cierre, subrayó el valor simbólico de la infraestructura: “Este puente es más que una obra de ingeniería: es un símbolo de unión y desarrollo. Como dijimos hoy, no hemos venido a prometer, hemos venido a inaugurar y a ponerlo al servicio de los vecinos. Porque gobernar es cumplir con hechos concretos que mejoran la vida de los tucumanos, vivan donde vivan”.

En el acto acompañaron al gobernador los ministros Darío Monteros (Interior) y Luis Medina Ruiz (Salud); la diputada nacional Gladys Medina; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los legisladores Alejandra Cejas, Cacho Gómez, Walter Herrera, Leopoldo Rodríguez, Nancy Bulacio, Javier Noguera y Alejandro Figueroa. También estuvieron presentes los intendentes Gimena Mansilla (Aguilares), Graciela Gutiérrez (Alderetes) y Elvio Salazar (Simoca), junto a concejales y comisionados comunales de la región.