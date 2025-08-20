Gestiones en Nación: Jaldo negocia obras clave para la provincia

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que hoy viajará a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar con gestiones vinculadas a proyectos estratégicos en la provincia. Entre los temas que llevará a la agenda nacional se encuentran las obras del Aeropuerto Benjamín Matienzo, el acueducto de Vipos y la doble terna El Bracho – Villa Quinteros.

Agua y energía para el desarrollo del interior

El mandatario subrayó que la apertura de licitación del acueducto de Vipos marcará “un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”. La obra busca garantizar el abastecimiento de un recurso esencial para miles de familias.

En materia energética, Jaldo precisó: “Ya estamos por instalar el obrador, que se lo va a realizar en El Bracho, donde la doble terna, El Bracho - Villa Quinteros, que es una línea de media y de alta de 57 kilómetros que va a llevar energía desde donde se genera, que es en El Bracho, hasta donde se distribuye, que es en Villa Quinteros. Todas las ciudades y pueblos del sur de la provincia van a estar abastecidos con esa obra en cantidad y calidad de energía eléctrica”.

El rol del Estado en la gestión

Sobre el sentido de su visita a la Capital Federal, Jaldo remarcó: “Mañana (por hoy), si Dios quiere, estoy viajando. Tenemos algunos trámites pendientes que hacer respecto al tema del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, a la apertura de la licitación del acueducto de Vipos, que va a marcar un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”.

El gobernador concluyó: “Es decir, vamos a hacer gestiones sobre estas cosas que realmente necesitan los tucumanos y que creo que en definitiva es el rol y la obligación de quienes gobernamos la provincia”.