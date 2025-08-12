Garber: Torres de 9 pisos y planta baja en 24 meses para terminarlas

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, luego del acto de reinicio de las obras del Procrear en El Manantial expresó su posición con respecto a este proyecto: “Después de meses de espera, con tantas idas y vueltas, desde la toma de posesión por parte de la provincia de este predio de 100 hectáreas, es que las empresas nos hemos hecho cargo de la custodia de los diferentes sectores.

Estamos realizando tareas preliminares y trabajos preparatorios. Tenemos, en el caso de las torres de 9 pisos y panta baja, 24 meses para terminarlas, con aproximadamente entre 100 y 150 personas por sector, para poder llegar a la entrega en dos años.

Esto estaba en un punto muerto, las obras neutralizadas sin ninguna expectativa del Banco Hipotecario, y hoy el gobernador le ha vuelto a dar vida. Esto es una obra que no solamente son 572 viviendas y 22 locales comerciales, sino que dinamiza la economía de la zona y actividades directamente relacionadas con la reactivación de Tucumán”