Galería de fotos: la segunda etapa del Complejo Benjamín Paz ya es una realidad

En el corazón de Trancas, autoridades provinciales y locales encabezaron la inauguración de la ampliación del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, una obra que refuerza la seguridad provincial y genera un fuerte impacto económico y laboral.

Con la incorporación de 700 plazas nuevas, la capacidad total asciende a 1.470 internos, distribuidos en módulos diseñados bajo normas de derechos humanos y estándares internacionales.

El acto, presidido por el gobernador Osvaldo Jaldo, reunió a funcionarios, jueces, legisladores e intendentes de toda la provincia, y fue celebrado como una respuesta concreta a la crisis de sobrepoblación en comisarías y un paso clave en la modernización del sistema penitenciario tucumano.

La ampliación incorpora módulos diferenciados, triplica la capacidad de seguridad y responde a los nuevos paradigmas de diseño penitenciario tipo campus abierto.

