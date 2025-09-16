Galería de fotos: la segunda etapa del Complejo Benjamín Paz ya es una realidad
La inauguración sumó 700 nuevas plazas y representa un hito para la seguridad provincial.
Redacción Vía Tucumán
16 de septiembre de 2025,
En el corazón de Trancas, autoridades provinciales y locales encabezaron la inauguración de la ampliación del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, una obra que refuerza la seguridad provincial y genera un fuerte impacto económico y laboral.
Con la incorporación de 700 plazas nuevas, la capacidad total asciende a 1.470 internos, distribuidos en módulos diseñados bajo normas de derechos humanos y estándares internacionales.
El acto, presidido por el gobernador Osvaldo Jaldo, reunió a funcionarios, jueces, legisladores e intendentes de toda la provincia, y fue celebrado como una respuesta concreta a la crisis de sobrepoblación en comisarías y un paso clave en la modernización del sistema penitenciario tucumano.