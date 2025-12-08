Finalizó la novena en honor a la Inmaculada Concepción

Se realizó la novena en honor a Nuestra Patrona, la Virgen Inmaculada Concepción y anoche se celebró la Misa por las instituciones de esa ciudad, “un momento de fe y agradecimiento por el servicio que cada una brinda a la comunidad”.

Luego del oficio religioso el Municipio entregó una distinción a las agrupaciones gauchas, por el Día del Gaucho, “reconociendo su compromiso, su tradición y su presencia permanente en cada celebración que enaltece nuestra identidad cultural”. En la ocasión las agrupaciones gauchas hicieron demostraciones con sus típicos atuendos.