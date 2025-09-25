Fiesta patria y turf: Jaldo en la antesala del Gran Premio

En el marco de las celebraciones por el 24 de Septiembre, fecha en la que se conmemora la gesta de la Batalla de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo participó de un almuerzo de camaradería organizado por la Caja Popular de Ahorros en el Hipódromo de Tucumán. La actividad se desarrolló horas antes de la 70ª edición del Gran Premio de Turf “Batalla de Tucumán”, que se correrá con 14 competidores en pista.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales y provinciales, además de intendentes de distintos municipios.

También participaron referentes institucionales como el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz, y el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri.

Un evento con valor cultural

El interventor de la Caja Popular destacó la trascendencia de la jornada: “Estamos celebrando el Gran Premio Batalla de Tucumán. Es un evento que forma parte, no solo estrictamente del aspecto deportivo, sino también del patrimonio cultural e histórico de la provincia”.

Díaz resaltó que la competencia es parte de la identidad tucumana: “Más allá de lo deportivo, el Gran Premio se ha consolidado como una tradición que convoca a la comunidad. Por eso la presencia del gobernador y de las autoridades resulta natural en una fecha tan significativa”.

El funcionario confirmó que la carrera comenzará a las 18:30, como estaba programado, y recordó que la cita convoca año tras año a autoridades, instituciones y al público general.