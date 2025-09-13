Fernando Juri y Susana en el trailer “Educación sobre Ruedas”

El Trailer de “Educación sobre Ruedas” que se instaló en el “Barrio Bienestar”, a la altura del Pasaje 20 de junio 194, fue visito por el presidente del Consejo Deliberante de la Capital, doctor Fernando Arturo Juri junto a la Ministra de Educación, profesora Susana Montaldo.

El programa “Educación sobre ruedas”, impulsado por el Ministerio de Educación, con sus aulas móviles de formación profesional en oficios, con propuestas de cursos de panadería, refrigeración, y mecánica de motos y de autos.

Juri remarcó que “este innovador proyecto, organizado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán y el Ministerio de Educación, acerca la formación profesional y en oficios a los vecinos de distintos barrios de la capital”.

Indicó que “este trailer de educación sobre ruedas ofrece : Formación profesional y en oficios: Desarrolla habilidades y competencias en diversas áreas y se entrega Certificación oficial del oficial del Ministerio de Educación”.