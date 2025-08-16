Federico Pelli encabezará la lista de la Libertad Avanza en Tucumán

El especialista en temas de seguridad Federico Pelli encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza para el próximo 27 de octubre.

Estos son los 4 titulares y tres suplentes: Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Enzo Ferreira, Milva Albarracín y Gustavo Choua son los suplentes.

En un comunicado se dio a conocer los antecedentes de cada uno de los candidatos.

Pelli,“el hombre encargado de elaborar el plan de seguridad de La Libertad Avanza en su proyecto “Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos”, será la cara más visible de la lista, ya que encabezará para competir mano a mano con el peronismo”.

La abogada Soledad Molinuevo, vicepresidenta del partido en la provincia. LLA señaló que “la mujer lleva un apellido de peso en Concepción y ahora también da el salto a la política por primera vez en su vida”.

Cabe señalar que es hermana del intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.Con referencia a Manuel Guisone, explicaron que es “uno de los máximos referentes del liberalismo en Tucumán y cofundador de la fundación Federalismo y Libertad, será el otro hombre titular de la selecta lista libertaria. Desde adentro del partido se confirma que Guisone no es el primero de la lista porque tiene serias chances de sumarse al poder ejecutivo con Lisandro Catalán y emprender viaje a la Casa Rosada.

El coordinador de las mesas técnicas de LLA buen vínculo con el presidente Javier tiene Milei y forma parte del Concejo de la Libertad, donde Felipe Núñez le dio la tarea de coordinar planes de gobierno en distintas provincias”.

La doctora Celina Moisá, “una de las caras femeninas del partido violeta que venia con un alto perfil desde hace varios meses, cuando todavía desempeñaba su rol institucional en la fundación Federalismo y Libertad”.Los suplentes son: Enzo Ferreira, periodista y politólogo referente de la juventud libertaria; Milva Albarracín, dirigente capitalina del espacio y Gustavo Choua, uno de los juristas apoderados de La Libertad Avanza Tucumán.