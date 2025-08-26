Famaillá: Jaldo inauguró obras de urbanización y un moderno Centro de Monitoreo

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una visita oficial a la ciudad de Famaillá, donde dejó inauguradas obras de urbanización en el acceso norte, que incluyen una rotonda y nuevo alumbrado público con tecnología LED, además de habilitar el Centro de Monitoreo de la ciudad.

Actualmente, el centro opera con 85 cámaras de vigilancia y en los próximos días sumará otras 120, fortaleciendo así las políticas de prevención y seguridad ciudadana. Durante su recorrido, el mandatario también visitó el Museo del Azúcar.

Obras y seguridad

Jaldo destacó la importancia de las mejoras urbanas y el trabajo conjunto con los municipios: “Estamos muy contentos, primero de poder acompañar a un gran intendente como Enrique Orellana, y de ver cómo esta ciudad cada vez se embellece más. Esto no es producto de la casualidad, sino de la planificación y el trabajo en equipo que venimos realizando en momentos difíciles a nivel nacional. A pesar de las dificultades, en Tucumán seguimos adelante con obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los vecinos”.

El mandatario agregó sobre seguridad: “Hoy inauguramos el Centro de Monitoreo, con más de 85 cámaras que cubren todos los accesos de la ciudad, complementado con la policía municipal y el trabajo de la Policía de Tucumán. Esta inversión en tecnología nos permite darle más seguridad a los vecinos y a los visitantes”.

“Embellecer la ciudad también impulsa el turismo”: Jaldo en la inauguración de obras en Famaillá.

Turismo y crecimiento local

Jaldo también subrayó la importancia de las obras para la actividad turística: “Embellecer la ciudad no solo mejora la vida de quienes viven aquí, sino que impulsa a Famaillá como destino turístico. Queremos que no solo vengan, sino que vuelvan, y para eso hay que esforzarse en obras y servicios”.

En relación a la investigación judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobernador señaló que “son temas graves que no deben politizarse. Debe actuar la justicia, que es la responsable de esclarecer lo ocurrido. Confío en que se resuelva lo antes posible, porque lo que la sociedad necesita es verdad y transparencia”.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó que “Famaillá sigue creciendo, esto se refleja en diversas obras, incluyendo un impresionante mural que se convierte en un atractivo turístico que invita a visitantes a disfrutar no solo de las empanadas, sino de los paseos familiares”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, remarcó: “Durante nuestra visita, inauguramos una rotonda que facilitará el control vehicular en la ruta 38, además de implementar iluminación LED. También observamos el nuevo centro de monitoreo, conectado con la policía provincial, lo que sin duda mejorará la seguridad en la zona”.

El intendente Enrique Orellana expresó: “En Tucumán se trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. En Famaillá se inauguró el centro de monitoreo, la rotonda del acceso norte, iluminación LED y caminerías ornamentales. También se están promoviendo museos y habilitamos un salón cultural en la plaza central”.

El legislador Javier Noguera sostuvo: “En un contexto nacional de incertidumbre, hoy estamos aquí para dar testimonio de un estado presente que trabaja al lado de la gente. En Famaillá, hemos instalado cien nuevas cámaras de seguridad que jerarquizan el acceso a la ciudad”.

Finalmente, el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, afirmó: “Inauguramos importantes obras que dan cuenta del crecimiento de esta ciudad. Un paseo de artesanos con excelente iluminación. Tucumán sigue progresando”.