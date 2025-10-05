Vía Tucumán

Extiende beneficios de la Tarjeta Alimentaria Independencia

Federico Masso firmó un nuevo con un banco y supermercadistas

Yanina Elizabeth Vega

5 de octubre de 2025,

Un nuevo acuerdo que extiende los beneficios para los titulares de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI) firmó el ministro Desarrollo Sociail, Federico Masso con el representante de la entidad bancaria y de los supermercadistas.

Masso indicó que “esta extensión permitirá que los beneficiarios de la TAI obtengan importantes descuentos en la compra de productos en los supermercados adheridos”.

Aclaró que la TAI “opera bajo la supervisión de Elisa Josefina Zarate, Secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, quien también participó en la firma del acuerdo”. Subrayó que “este convenio es una muestra más de nuestro compromiso con la alimentación y nutrición de los tucumanos”.

