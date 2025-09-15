Expo Agro Ganadera: 60 años de producción y desarrollo

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la apertura oficial de la 60ª edición de la Expo Agro Ganadera, que se desarrolla en la Sociedad Rural de Tucumán (SRT). El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, y fue recibido por el presidente de la SRT, José Frías Silva (h); el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La muestra reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales. Participaron los ministros provinciales Daniel Abad (Economía), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Susana Montaldo (Educación), Federico Nazur (Secretario General de la Gobernación) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; y el titular del Ente Cultural, Humberto Salazar. Entre los presentes se destacaron también los intendentes Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena); el diputado Gerardo Huesen; el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales; y el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro.

Productores, dirigentes y funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer al interior en tiempos difíciles.

Respaldo en tiempos difíciles

En su discurso, Jaldo subrayó el valor de la muestra en un escenario desafiante: “Acompañamos a esta gran institución que nuclea al sector agropecuario en estos sesenta años de exposición, que muestran el potencial productivo e industrial de Tucumán y del norte argentino. Aún en momentos difíciles, este tipo de eventos es fundamental para que los productores no se sientan solos”.

El mandatario agregó: “La presencia del Gobierno nacional, representada por ministros de alto rango, y de las autoridades provinciales y municipales, es una señal de unidad. Siempre digo que a la Argentina la sacamos entre todos“.

“El diálogo institucional está intacto y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se mantenga”.

Por su parte, el ministro Catalán, celebró el encuentro como un ejemplo de madurez política: “Sesenta años de la Sociedad Rural de Tucumán y de esta Expo Agro Ganadera son un orgullo. Compartir con el gobernador, intendentes y distintos espacios políticos refleja madurez institucional. Vamos a seguir dialogando para que el cambio y el nuevo rumbo de progreso que inició el país se consoliden”.

El ministro de Economía provincial, Daniel Abad, tuvo a su cargo el discurso oficial en representación del Ejecutivo:“Esta Expo lidera en la provincia y vinimos a contar qué estamos haciendo como gobierno, acompañando siempre al sector productivo. Trabajamos para que el sector privado, que es el que genera empleo, pueda desarrollarse. El diálogo con la Nación nos permitió avanzar en obras que sin ese acompañamiento no hubiéramos financiado”.

El valor de la Expo

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva, expresó: “Es un lujo contar hoy con dos ministros de la Nación y con el gobernador en momentos tan difíciles“.

“Esta Expo Agro Ganadera busca darle a la sociedad productiva un momento de respiro. La matriz económica de Tucumán está atravesando un escenario muy complejo, por eso decidimos generar este espacio para que la familia pueda distenderse y compartir”.

De esta manera, la Expo Agro Ganadera reafirma su rol como punto de encuentro entre productores, empresarios y dirigentes, consolidándose como la muestra agroindustrial más importante del NOA.