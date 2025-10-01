Estatales: se completa el pago de sueldos de septiembre

La Tesorería de la Provincia, área que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el esquema final de pagos correspondiente a los haberes de septiembre.
El cronograma se extenderá entre el jueves 2 y el sábado 4 de octubre e incluye a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados y de los tres poderes del Estado.
Cómo será la distribución
Jueves 2 de octubre
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
- Administración Central
- Educación – Establecimientos Provinciales (Rep.18)
- Educación – Secundarias Transferidas (Rep.25, Rep.26 y Rep.27)
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
- Comunas rurales
- Municipios del interior
- Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Letrada)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos (ERSEPT)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)