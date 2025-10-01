Vía Tucumán

Estatales: se completa el pago de sueldos de septiembre

El cronograma incluye a empleados de la administración central, organismos descentralizados y los tres poderes del Estado.

Sol Alvarez Natale

1 de octubre de 2025,

Ocurrió en Santa Fe.

La Tesorería de la Provincia, área que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el esquema final de pagos correspondiente a los haberes de septiembre.

El cronograma se extenderá entre el jueves 2 y el sábado 4 de octubre e incluye a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados y de los tres poderes del Estado.

Cómo será la distribución

Jueves 2 de octubre

  • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 3 de octubre

  • Administración Central
  • Educación – Establecimientos Provinciales (Rep.18)
  • Educación – Secundarias Transferidas (Rep.25, Rep.26 y Rep.27)
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
  • Asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
  • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre

  • Comunas rurales
  • Municipios del interior
  • Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Letrada)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos (ERSEPT)
  • Instituto de Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)
