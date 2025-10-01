Estatales: se completa el pago de sueldos de septiembre

La Tesorería de la Provincia, área que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el esquema final de pagos correspondiente a los haberes de septiembre.

El cronograma se extenderá entre el jueves 2 y el sábado 4 de octubre e incluye a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados y de los tres poderes del Estado.

Cómo será la distribución

Jueves 2 de octubre

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 3 de octubre

Administración Central

Educación – Establecimientos Provinciales (Rep.18)

Educación – Secundarias Transferidas (Rep.25, Rep.26 y Rep.27)

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia – Héroes de Malvinas

Asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre