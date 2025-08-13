Espartaco y Roma, los nuevos guardianes de la seguridad tucumana

La División Canes de la Policía de Tucumán incorporó este martes dos nuevos ejemplares de la raza Cane Corso —también conocida como mastín italiano— que serán entrenados para brindar seguridad en espectáculos deportivos y eventos públicos con alta concurrencia de personas.

La presentación se realizó en la Jefatura de Policía, a cargo de la Dirección de Animales de Apoyo Profesional. La sargento Verónica de la Rosa, adiestradora canina, informó que los cachorros, de apenas cuatro meses, se llaman Espartaco y Roma, y cuentan con la fuerza necesaria para desempeñarse en tareas de protección.

“Son entrenados diariamente mediante juegos para crear un vínculo con su guía”, explicó la sargento, y añadió que el trabajo inicial se centrará en obediencia y disciplina, para luego, a partir de los ocho meses y durante un año, enfocarse en ejercicios propios de las funciones de seguridad.

Actualmente, la División Canes cuenta con más de 20 ejemplares de distintas razas, como Ovejero Alemán, Ovejero Belga Malinois, Bloodhound y Cane Corso. La elección de cada raza responde a características específicas como fuerza, inteligencia o predisposición al trabajo, según detalló la adiestradora.

Estas incorporaciones forman parte de la estrategia de la fuerza para fortalecer el despliegue en operativos y garantizar la cobertura en actividades con gran afluencia de público.