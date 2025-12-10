Escuelas listas para el ciclo lectivo: obras estructurales y acondicionamiento general

Con el receso como ventana de trabajo, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público avanza con un plan de reacondicionamiento escolar que combina obras estructurales y tareas de mantenimiento para dejar edificios educativos en condiciones de cara al próximo ciclo lectivo. La intervención principal se desarrolla en la Escuela Alfredo Guzmán, mientras que también se ejecutan trabajos de pintura en instituciones de Tafí Viejo y Yerba Buena.

Una obra clave en la Escuela Alfredo Guzmán

La acción más relevante se concentra en resolver filtraciones que afectaban al sector más antiguo del edificio. Allí se ejecuta un cambio estructural de cubiertas, con la remoción total del sistema obsoleto —alfajías de madera, tejuelas y chapas de fibrocemento— para reemplazarlo por una estructura moderna.

Los trabajos contemplan perfiles C y chapas sinusoidales de zinc, cubriendo una superficie de 350 metros cuadrados, y suman además nuevos desagües pluviales, con el objetivo de asegurar una solución duradera y preservar el inmueble.

Pintura general en Tafí Viejo y Yerba Buena

En paralelo, dentro del esquema de acondicionamiento preventivo, se iniciaron tareas de pintura general en la Escuela N° 46 Nicolás Avellaneda de Tafí Viejo y en la Escuela de Los Pinos de Yerba Buena, para que distintas instituciones de la provincia lleguen al inicio del calendario académico con mejoras visibles y mantenimiento al día.

Coordinación de equipos y gestión provincial

Estas acciones forman parte de una línea de trabajo impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, con el objetivo de garantizar ambientes educativos dignos. El plan fue articulado por el Ministerio que conduce el ingeniero Marcelo Nazur, en coordinación con el secretario de Obras Públicas, ingeniero Jorge Chrestia, y el director de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón “Cacho” Cano.

En la oportunidad, el ministro Nazur remarcó la mirada estratégica de estas obras: “la inversión en escuelas tiene un impacto directo en el futuro de Tucumán. Estamos reacondicionando espacios y solucionando problemas estructurales, planificados durante este receso, para dejar en óptimas condiciones los edificios para el reinicio de clases. Trabajamos en un plan para ejecutarlo durante todo este verano”.



