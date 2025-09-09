“Es un área esencial”: Jaldo respaldó la labor de Desarrollo Social

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una reunión de gabinete en la Sala de Situación del Ministerio de Desarrollo Social, acompañado por el titular de la cartera, Federico Masso, junto a secretarios, subsecretarios y directores del área.

El encuentro formó parte de la agenda periódica de trabajo que el mandatario mantiene con los ministros, con el objetivo de planificar estrategias y evaluar resultados de gestión.

Salud y Desarrollo, ejes de la agenda

Jaldo recordó que la semana pasada se había reunido con el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y con directores de hospitales.

“Los hospitales cuentan con insumos, con tecnología y personal. No obstante, tanto el ministro como este gobernador nos pusimos a disposición para seguir acompañando”, afirmó.

En esta oportunidad, la mirada estuvo puesta en Desarrollo Social: “Hoy nos reunimos con otra área muy sensible. Hemos reunido a todos los funcionarios y profesionales responsables de hogares de ancianos, de la Casa Cuna y de instituciones que protegen a personas sin contención familiar. Es una de las áreas esenciales que tenemos en el Gobierno de la Provincia”, remarcó.

Obras y programas sociales

El ministro Masso anunció la próxima inauguración del CEPLA de Autopista Sur, que abrirá sus puertas en noviembre como espacio multidisciplinario de prevención y asistencia frente al consumo problemático.

También anticipó la finalización de un Centro de Desarrollo Infantil en Yerba Buena, donde se trasladará a los niños de tres a cinco años que hoy asisten al Instituto de Puericultura, para garantizar mejores condiciones edilicias y de atención.

En cuanto a la política alimentaria, destacó la implementación de la Tarjeta Alimentaria Independencia, que en agosto llegó a más de 101.000 jefes de hogar con un refuerzo económico de 40 mil pesos, sumado a la mejora de comedores escolares e infantiles.

“Redoblar los esfuerzos”

El gobernador vinculó los desafíos de la gestión con la coyuntura nacional: “La Argentina del viernes pasado era una, la de este lunes es otra, lamentablemente no para bien. Todas las áreas del Gobierno Provincial tienen que redoblar los esfuerzos”, señaló.

Finalmente, Jaldo subrayó la importancia de la coordinación entre ministerios: “Este equipo de gobierno ha sabido formar un verdadero equipo entre todos los ministros”.