Se realizó el encuentro de oración “Juntos por la Paz” en el Patio de Homenajes de la Casa Histórica de la Independencia . Estuvieron presentes el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez; el obispo auxiliar, monseñor Roberto Ferrari; la secretaria de Culto y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Roxana Díaz; la secretaria de la Mesa de Diálogo Interreligioso, Rosita Monti; representantes de las iglesias Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, Anglicana del Norte Argentino, Evangélica Metodista y de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; así como la Sociedad Unión Israelita Kehilá, la Asociación Pan Islámica y el Ejército de Salvación. En representacion del gobierno de la provincia, estuvo el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.En la ocasión hubo interpretaciones musicales y oración interreligiosa, con participación del Coro de Niños del Ente Cultural de Tucumán, en un marco de profunda emoción.Amado dijo lo siguiente: “Hoy rezamos por la paz, por la unidad y por la convivencia entre todos los tucumanos. Que estas fechas emblemáticas, como la Navidad y la Nochebuena, nos encuentren sin conflictos, trabajando por lo que nos une”Rosita Monti, secretaria de la Mesa de Diálogo Interreligioso: “Este encuentro se realiza cada año como cierre del ciclo, con el propósito de reforzar el mensaje de paz en tiempos complejos. La mesa está integrada por ocho comunidades religiosas y cada una aporta su mirada y su voz para este momento tan especial”.Roxana Díaz expresó: “Ha sido un año intenso y muy fructífero. Desde la Secretaría promovimos actividades junto con todas las comunidades religiosas, siempre con la consigna de trabajar sobre lo que nos une. Agradecemos el apoyo permanente del ministro Regino Amado y del gobernador Osvaldo Jaldo, que nos permiten fortalecer estos espacios de diálogo y convivencia”.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado junto a el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez.