“En Tucumán los intocables están cayendo”: Jaldo endurece la lucha contra el narcotráfico

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a las últimas detenciones ordenadas por la Justicia provincial y federal, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en Tucumán.

“Tucumán está dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. Ustedes han visto cómo están cayendo los delincuentes poderosos que en Tucumán habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó”.

Jaldo remarcó el rol de la Policía y el sistema judicial:“Estamos fijando recompensas y el área de inteligencia criminal de la Policía de Tucumán los está siguiendo y los tenemos rodeados. En Tucumán se terminó la impunidad, se terminaron los padrinazgos políticos y la puerta giratoria, y el que no cumpla con la ley y con la Constitución va a terminar preso a la corta o a la larga”.

El caso del “Petiso” David Lobo

El gobernador recordó la decisión del Gobierno provincial de ofrecer una recompensa de $20 millones por datos que permitieran capturar a David Walter Lobo, alias “El Petiso”, quien finalmente se entregó ante la Justicia Federal tras permanecer prófugo varios días.

En su mensaje final, Jaldo fue contundente: “Estamos dando una lucha contra todos aquellos delincuentes que trafican muerte, que se enriquecen con la venta de sustancias tóxicas. Nosotros en la provincia de uno en uno, a esos que se creían impunes, que en años los tocaron, ni los allanaron y ni siquiera los denunciaron, están en Villa Urquiza o en Benjamín Paz”.