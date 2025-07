“Hoy me llevo un recuerdo imborrable y un reconocimiento que me honra profundamente: la distinción La Feria de Oro, otorgada por esta querida celebración que enorgullece no solo a Simoca, sino a toda la provincia. Recibo este premio en nombre de un Gobierno que cree en sus tradiciones, que valora el trabajo de su gente y que apuesta, todos los días, a una cultura viva, inclusiva y popular”.

Esto dijo el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo que participó hoy de la fiesta que se realiza en Simoca.

Luego agradeció de “corazón el cariño recibido. No hay mayor recompensa para quienes gobernamos que sentirnos parte, sin distancias ni protocolos, viviendo las tradiciones como uno más. Ese abrazo del pueblo es el que nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza”. Destacó la participación de “cada agrupación gaucha, artista, trabajador y emprendedor que hizo posible esta fiesta. Desde el Gobierno Provincial vamos a seguir acompañando con decisión estas expresiones que fortalecen nuestra identidad, con un Estado presente y al lado de la gente”.

En Simoca Jaldo recibió el premio “La Feria de Oro”En Simoca Jaldo recibió el premio “La Feria de Oro”

Se trata de una de las fiestas tradicionales de la provincia