Empresas y autoridades de Argentina y Alemania en un encuentro

Un encuentro entre empresas y autoridades de Argentina y Alemania para impulsar oportunidades de negocio, cooperación internacional y desarrollo productivo se llevará a cabo en esta ciudad los días 20 y 21 de agosto.Oficialmente se informó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada de Alemania en Argentina y del Gobierno de Tucumán, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, Regino Amado y la Secretaría de Relaciones Internacionales y Empresariales a cargo de Virginia Ávila.Se trata del programa “AHK On Tour”, un evento consta de dos actividades y cada una requiere inscripción separada y, si desea participar en ambas actividades, debe inscribirse en ambos formularios.El cronograma es el siguiente:El 20 de agosto, a las 16:00, se llevará a cabo la Charla General, que incluirá una presentación institucional y un panorama de oportunidades para el sector empresarial. Será en el Hotel Garden Plaza - Salón Belgrano (Laprida 35, San Miguel de Tucumán).

El 20 de agosto, a las 18:00, se realizará en el mismo lugar la Ronda de Negocios, con encuentros individuales entre empresas para explorar posibilidades de cooperación y comercio. La inscripción es en el siguiente enlace: https://acortar.link/kOLKBA