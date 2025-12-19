Empleo en Tucumán: señales de alerta en industria, pymes y zafras tras los datos del INDEC

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó en rueda de prensa los indicadores de empleo y desempleo difundidos por el INDEC correspondientes al último trimestre, y vinculó los números oficiales con lo que —según describió— se viene registrando en la economía real: fábricas con paradas periódicas, contratos que no se renuevan, pymes con dificultades para financiarse y un comercio urbano donde vuelven a aparecer carteles de “se alquila”.

En su lectura, la evolución del mercado laboral responde a una mezcla de variables macroeconómicas y microeconómicas que impactan de manera directa en la generación y el sostenimiento de puestos de trabajo.

Al referirse al comportamiento de algunas actividades, Jaldo describió un escenario de enfriamiento productivo que, en algunos casos, se expresa en licencias, vacaciones anticipadas y menor continuidad laboral: “Esto es producto de lo que nosotros estamos viendo y hoy no es novedad que las textiles están dando licencia, anticipando vacaciones, muchos contratos no se han renovado, y ustedes saben que hay empresas como Scania, que realmente nunca habíamos escuchado un problema laboral y hoy cada veinte días está parando, con lo cual, evidentemente, también hay contratos que no se renuevan”.

Pymes: crédito caro, falta de financiamiento y competencia importada

El Gobernador hizo foco en las pequeñas y medianas empresas, al señalar que el acceso al crédito y las condiciones financieras actuales condicionan la actividad y empujan cierres. En ese marco, planteó: “Hay muchas pequeñas y medianas empresas, que algunas, por falta de crédito, por tasas altas, no tienen financiamiento y cierran, otros por la importación que se abrió, que hoy es difícil competir. ¿Cómo hacemos para competir una tela fabricada en Tucumán con una tela fabricada en China? No hay manera de competir hoy. No digo que en el futuro no sean las empresas argentinas competitivas, por eso nos tenemos que reconvertir”.

Los indicadores del INDEC: desempleo e informalidad

Según la medición del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025, el desempleo se ubicó en 6,6% de la población en edad de trabajar, con una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. En paralelo, la informalidad laboral trepó al 43,3% de los ocupados, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales.

En su evaluación, el mandatario remarcó que los efectos también se reflejan en el entramado comercial y en el empleo formal, con cierres y caída de contrataciones.

“Pero en el mientras tanto claro que está quedando gente sin trabajo, que hay pequeñas y medianas empresas que están bajando las persianas, y si no, vamos por la peatonal y veamos los negocios que tienen los carteles, se alquilan. Y si no, caminemos por donde quieran y vean cómo hay locales que antes se alquilaba y hoy ya no se alquilan”, afirmó.

El Gobernador también se refirió al empleo estacional vinculado al sector agroindustrial, y sostuvo que la extensión de las zafras y los costos de producción incidieron en la incorporación de trabajadores.

“Y también veamos que la zafra del limón ha sido corta, la zafra del azúcar un poco más larga, pero se ha tomado menos empleados por el costo que tenía el producto, tanto el azúcar como el bioetanol”, explicó.

En el cierre de su análisis, el gobernador sintetizó que la dinámica del desempleo no responde a una sola causa.

“Es decir, han sido muchos factores macroeconómicos y algunos microeconómicos que han influenciado para que Tucumán haya elevado la tasa de desempleo”, concluyó.