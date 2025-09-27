El Registro Civil se moderniza: digitalización masiva de documentos en Tucumán

El Gobierno provincial presentó el nuevo sistema de actas digitales, que permitirá a los ciudadanos obtener documentos de nacimiento, matrimonio, uniones convivenciales y defunción sin necesidad de trámites presenciales.

Un paso clave hacia la modernización del Estado

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó el acto en la sede del Registro Civil de calle Catamarca al 400, donde se oficializó la digitalización de partidas desde 1968 hasta la fecha. Estuvieron presentes la directora del organismo, Carolina Bidegorry; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el presidente del IPACYM, Regino Racedo; el secretario de Acciones Políticas, Daniel García; el director de Informática del Ministerio de Economía, Pablo Balceda; y el responsable del área de Derechos Humanos, Mario Racedo, junto a personal del área de digitalización.

“Ahora el ciudadano no tendrá que viajar de un lugar a otro ni perder tiempo entre oficinas. A partir del lunes, en los lugares donde ya están digitalizadas las actas, el trámite se resolverá en línea”, explicó Amado, quien destacó el “trabajo arduo” de los equipos técnicos y recordó que la iniciativa responde a un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo.

Cinco millones de actas y 18 millones de datos indexados

La directora Bidegorry celebró la decisión política que permitió concretar el proyecto: “Digitalizamos cinco millones de actas y se indexaron dieciocho millones de datos personales para garantizar que cada pedido llegue al destinatario correcto”.

El servicio estará disponible en www.regciviltucuman.gob.ar, donde los usuarios podrán completar un formulario en línea, abonar con medios digitales y recibir el acta en un plazo máximo de 72 horas, con firma digital y código QR de validación.

La funcionaria detalló que las actas posteriores a 1968 ya están digitalizadas, mientras que las comprendidas entre 1950 y 1967 se realizarán a demanda, y las anteriores se mantendrán en soporte papel.

“Si en la frontera necesitás el acta de nacimiento, la pedís y llega. Tiene sustento legal y de certificación”, subrayó.

El secretario Albarracín sostuvo que “es una decisión política que muestra cómo el Estado puede ser eficiente. Ahorramos tiempo y dinero a los vecinos. Modernizar el Estado es acercarlo a la gente”.

Por su parte, Balceda remarcó que la iniciativa llevaba años en desarrollo: “Impulsamos la despapelización en varias áreas. El Registro Civil era clave. Hoy vemos los frutos de ese trabajo”.

El acto concluyó con una idea compartida: la digitalización no reemplaza el servicio tradicional, pero lo complementa y agiliza. Tucumán se posiciona así en la vanguardia de la gestión pública, simplificando trámites que hasta ahora requerían colas, traslados y tiempo valioso para los ciudadanos.