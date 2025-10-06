El Papa León XIV recibirá un obsequio del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, encabezado por Fernando Arturo Juri, será el canal institucional para hacer llegar al Papa León XIV un presente cargado de simbolismo religioso y cultural. Se trata de un Rosario de Jesús y la Virgen de las Mercedes, elaborado por el orfebre Marcelino Marcaida, que además servirá como gesto de invitación para que el Sumo Pontífice visite la provincia.

Durante el encuentro con Juri y los concejales Ernesto Nagle y José María Franco, Marcaida explicó el sentido de su obra: “Busqué un diseño sencillo, quitamos la corona de espinas para no incluir uno de los tormentos a los que fue sometido Cristo para emular símbolos de la Batalla de Lepanto, y además contiene a nuestra patrona la Virgen de la Merced”, detalló el artista.

El obsequio estará acompañado de una misiva dirigida al Papa, también confeccionada por el orfebre, que será tramitada a través del Concejo para que llegue formalmente al Vaticano.

El cuerpo deliberativo capitalino se convertirá así en depositario de la pieza y en mediador institucional de esta invitación especial que busca estrechar lazos entre la comunidad tucumana y la Santa Sede.