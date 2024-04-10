Vía Tucumán / Pago de sueldos

El miércoles 10 de abril finaliza el pago de marzo a estatales

Quienes podrán pasar por el cajero a retirar sus haberes.

Redacción Vía Tucumán

10 de abril de 2024,

Finaliza el pago de marzo a estatales.
Finaliza el pago de marzo a estatales. Foto: Comunicación Tucumán

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, informó que este miércoles 10 finaliza el cronograma de pago de la parte complementaria del mes de marzo para empleados públicos.

Miércoles 10 de abril

PODER LEGISLATIVO

MUNICIPIOS DEL INTERIOR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

ENTE ÚNICO DE Reg. SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA

JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS

ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados Primarios,  Secundarios, Terciarios Transferidos)

Temas Relacionados

MÁS DE VÍA TUCUMÁN
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS
En Profundidad