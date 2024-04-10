El miércoles 10 de abril finaliza el pago de marzo a estatales

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, informó que este miércoles 10 finaliza el cronograma de pago de la parte complementaria del mes de marzo para empleados públicos.
Miércoles 10 de abril
PODER LEGISLATIVO
MUNICIPIOS DEL INTERIOR
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE ÚNICO DE Reg. SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)