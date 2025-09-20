Vía Tucumán

El mensaje del gobernador a los jóvenes estudiantes

Encuentro con representantes de 171 establecimientos educativos provinciales

Yanina Elizabeth Vega

20 de septiembre de 2025,

En su discurso a jóvenes estudiantes el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo dijo que “hemos convocado a casi 171 establecimientos educativos de la provincia, con sus respectivos centros de estudiantes, que han enviado a dos o tres jóvenes para representarlos en este encuentro. Hoy ser presidente o integrar una comisión directiva de un centro de estudiantes significa representar a los compañeros y asumir un gran compromiso”.

Más adelante expresó que “hoy son más los problemas que las soluciones. Ustedes saben que nuestra juventud enfrenta desafíos y flagelos que nosotros no tuvimos en la secundaria o la universidad”. Insistió en “el papel de los estudiantes como actores cercanos a sus compañeros para identificar y acompañar dificultades, desde lo pedagógico y deportivo hasta problemas personales o económicos”.Se pregunto luego: “¿Quién puede estar más cerca de un chico con problemas que su compañero que se animó a liderar el centro de estudiantes? Queremos que estos jóvenes se autocuiden, sean solidarios y ayuden a establecer tareas pedagógicas, deportivas y personales para sus compañeros”.

Reflexionó enfatizando que lo “primero es fortalecer lo pedagógico, segundo reforzarlo con deporte, cuerpo sano, mente sana, y tercero, hablar del liderazgo de los chicos. Son ellos quienes nos ayudan a adelantarnos a posibles problemas futuros que enfrenta la juventud, no solo en Tucumán, sino en toda la Argentina”.

