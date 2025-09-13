El joven nadador tucumano Gustavo Olea fue recibido por Amado

Visitó Casa de Gobierno Gustavo Olea, joven nadador tucumano que, con apenas 17 años, logró una hazaña histórica: clasificar a la Final Mundial de Aguas Abiertas Oceanman 2025, que se disputará en Dubái, del 1 al 7 de diciembre. El deportista, que fue acompañado por el presidente de Monteros Vóley Club, Lucas Frontini fue recibido por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado,

Amado expresó que : “su historia es un verdadero ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso. Con sacrificio personal y el acompañamiento de su comunidad, se ha convertido en una de las grandes promesas de la natación nacional. Llevará a Dubái no solo su talento, sino también el orgullo de representar a Monteros, a Tucumán y a todo nuestro país en una competencia internacional de máximo nivel”.

Siguió diciendo que “estoy convencido de que apoyar a nuestros jóvenes talentos, brindarles las herramientas y acompañarlos en sus desafíos, es una manera de seguir apostando al futuro. Ver a un tucumano llegar tan lejos nos inspira a todos a creer que los sueños se cumplen cuando hay convicción y perseverancia”.