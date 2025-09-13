Vía Tucumán

El joven nadador tucumano Gustavo Olea fue recibido por Amado

Tiene 17 años y se clasificó para una final en Dubai

Yanina Elizabeth Vega

13 de septiembre de 2025,

El joven nadador tucumano Gustavo Olea fue recibido por Amado
Se clasificó para una final en Dubai

Visitó Casa de Gobierno Gustavo Olea, joven nadador tucumano que, con apenas 17 años, logró una hazaña histórica: clasificar a la Final Mundial de Aguas Abiertas Oceanman 2025, que se disputará en Dubái, del 1 al 7 de diciembre. El deportista, que fue acompañado por el presidente de Monteros Vóley Club, Lucas Frontini fue recibido por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado,

Amado expresó que : “su historia es un verdadero ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso. Con sacrificio personal y el acompañamiento de su comunidad, se ha convertido en una de las grandes promesas de la natación nacional. Llevará a Dubái no solo su talento, sino también el orgullo de representar a Monteros, a Tucumán y a todo nuestro país en una competencia internacional de máximo nivel”.

Siguió diciendo que “estoy convencido de que apoyar a nuestros jóvenes talentos, brindarles las herramientas y acompañarlos en sus desafíos, es una manera de seguir apostando al futuro. Ver a un tucumano llegar tan lejos nos inspira a todos a creer que los sueños se cumplen cuando hay convicción y perseverancia”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS