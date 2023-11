El grupo teatral “Tucson Comedy” presenta el stand up “La Guerra de los Sexos, Round 3″

Tucumán será testigo de una nueva edición del combate, dónde es el mismo público quien votará para elegir al ganador. Un show de Stand Up e improvisación distintas y dinámicas, que consta de cinco “rounds”, en que los comediantes buscarán ganar los votos del público mediante hilarantes monólogos e improvisaciones que, desde ironía y el sarcasmo, irán abordando temas como el sexo, la familia, el matrimonio, el amor y otros aspectos de la vida cotidiana, con las distintas miradas de hombres y mujeres.

En esta particular propuesta podremos reír y reflexionar con las actuaciones de Larisa Gavriloff, Luciana Ramayo y Celia Valenzuela, quienes se batirán a duelo con Leopoldo Nadra, Luis Carrizo y el ganador de certámenes anteriores, “Yito” Contrera, en una contienda repleta de humor.

La idea original y la dirección son de Gustavo Delgado, abogado, actor, director de teatro, dramaturgo, profesor de Stand Up y fundador de “Tucson Comedy”.

La comediante Celia Valenzuela, que integra el elenco artístico, dio mayores detalles de la obra que se presentara el próximo sábado 4 de noviembre en el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán, ubicado en calle 25 de mayo 265 de la capital tucumana.

Los tramos de la conversacion fueron los siguientes:

¿Cómo es su llegada a “Tucson Comedy”?

- Llego a Tucson Comedy hace 7 años, después de ver “Mujeres al poder 4″, me copó el género y me inscribí en los talleres que dictaba Gustavo Delgado, que un es el Director de “Tucson Comedy”. En ese tiempo estaba todavía Hugo Rosas también dando el taller. Hice la muestra de finalizacion del mismo y ahí me terminé de enamorar del género, ya que los monólogos son escritos en primera persona y te ríes de una misma.

¿Cómo nace este espectáculo?

- Es un show que surge en virtud que el grupo de “Tucson Comedy” tiene dos show que se destacan todos los años. Uno es un show de comediantes mujeres que se llama “Mujeres al Poder” y otro de varones exclusivos. Estos show renuevan los monólogos todos los años. Y surgió así un show mixto.

¿De qué trata el show?

- Los monólogos marcan las diferencias en todos los aspectos de la vida entre los distintos géneros, desde la óptica de cada comediante.

¿Cómo es el sistema de votación?

- La idea es que cada comediante haga su rutina y depende las risas y aplausos de los espectadores van sonando una campanita simulando un round. Y al final la gente vota con sus aplausos quienes les gusto si las chicas o los varones.